Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için geri sayım bu akşam oynanacak son maçların ardından sona erecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında süren kıyasıya rekabeti birincilik ile tamamlamak isteyen Fenerbahçe bu akşam küme düşme hattında bulunan Kayseri ile son maçını oynayacak. Maça kısa bir süre kala futbolseverler İle Fenerbahçe ve Kayserispor taraftarları, Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Aşağıda bu sezonun son maçları ve Fenerbahçe Kayserispor maçı saati ile yayınlanacağı kanal yer almaktadır.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Kayserispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:
Kayserispor: Doğan, Attamah, Paz, Kolovetsios, Kvrzic, Avramovski, Muhar, Aziz Behich, Lennon, Henrique, İlhan
Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Valencia