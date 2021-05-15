Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Küme düşme hattında bulunan Kayserispor ile Süper Lig şampiyonluğu için yarışan Fenerbahçe bu akşam Süper Lig’in bu sezonki son maçında karşı karşıya geliyor. Her iki takım içinde çok kritik bir maç olduğu için futbolseverler Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. TFF fikstürüne göre, Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için geri sayım bu akşam oynanacak son maçların ardından sona erecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında süren kıyasıya rekabeti birincilik ile tamamlamak isteyen Fenerbahçe bu akşam küme düşme hattında bulunan Kayseri ile son maçını oynayacak. Maça kısa bir süre kala futbolseverler İle Fenerbahçe ve Kayserispor taraftarları, Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Aşağıda bu sezonun son maçları ve Fenerbahçe Kayserispor maçı saati ile yayınlanacağı kanal yer almaktadır.