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Giriş Tarihi: 15.5.2021 11:59

maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Küme düşme hattında bulunan ile şampiyonluğu için yarışan bu akşam Süper Lig’in bu sezonki son maçında karşı karşıya geliyor. Her iki takım içinde çok kritik bir maç olduğu için futbolseverler maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. fikstürüne göre, Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?

'de şampiyonluk yarışı için geri sayım bu akşam oynanacak son maçların ardından sona erecek. , Galatasaray ve Beşiktaş arasında süren kıyasıya rekabeti birincilik ile tamamlamak isteyen Fenerbahçe bu akşam küme düşme hattında bulunan Kayseri ile son maçını oynayacak. Maça kısa bir süre kala futbolseverler İle Fenerbahçe ve taraftarları, maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Aşağıda bu sezonun son maçları ve Fenerbahçe Kayserispor maçı saati ile yayınlanacağı kanal yer almaktadır.

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak - maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Kayserispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

: Doğan, Attamah, Paz, Kolovetsios, Kvrzic, Avramovski, Muhar, Aziz Behich, Lennon, Henrique, İlhan

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Valencia

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Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
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