Koç karar verdi: Adayım

enerbahçe'de ligin bitiminin ardından seçim süreci ateşinin yakılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde ilk gelişme Ali Koç cephesinde yaşanacak. Başkanlıktaki 3. sezonunu tamamlayan Koç'un, sportif olarak istenilen başarıyı yakalayamamasına rağmen 5-6 Haziran'da gerçekleşecek seçimde aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Özelliklebugünkü Kayserispor mücadelesinden sonra adaylığını açıklayacağı belirtildi. 3 yıl daha görev talep edeceği belirtilen Koç'un, ilk başkan adayı olduğu dönemde sarf ettiği,sözünü tutma adına da yeniden aday olacağı ifade ediliyor. Ancak yönetimde ciddi değişikliklere gidilecek.FENERBAHÇE Futbol A Takım DirektörüKayseri yolculuğu öncesinde takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Genç teknik adam, önemli bir fırsat kaçırdıklarını belirterek, bundan sonra yapabilecekleri tek şeyin son maçı kazanarak beklemek olduğunu söyledi. Futbolcularından tam konsantrasyon isteyen Belözoğlu, "Biliyorum yoruldunuz. Ancak taraftarımızı da çok üzdük. Onlara en azından teselli olması açısından son bir galibiyet armağan etmeliyiz.dedi. Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon da takımın başında olacağı bildirildi.