EURO 2020 öncesinde A Milli Takım'ın geniş kadrosunu açıklayan Şenol Güneş, çıtayı da en yükseğe koydu: Kağıt üzerinde baktığınız zaman grupta İtalya lider olur, diğerleri çekişir diyebiliriz. Ama ben liderlik istiyorum. Bir seviye üstteki takım olarak İtalya'yı söyleyebiliriz. İsviçre'nin hücumu, Galler'in savunması güçlü. Hepsinin zaafları da var tabii ki.
Milli Takım, EURO 2020 için Süper Lig'in tamamlanmasının ardından 17 Mayıs- 1 Haziran arasında Antalya'da kampa girecek… Dün teknikdirektör Şenol Güneş, çevrim içi basın toplantısı düzenlerken şampiyona öncesinde geniş kadroyu da paylaşıp merak edilenleri yanıtladı. Gruptakirakiplerimizdenİtalya'nın kağıt üstünde biradım önde olduğunu vurgulayan Güneş, buna rağmen liderlik için planlar yaptığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti:
2 GALİBİYET İLE GRUPTAN ÇIKILIR
"Kağıt üzerinde İtalya lider olur, diğerleri çekişir diyebiliriz. Ama ben liderlik istiyorum. İsviçre hücum yanı, Galler ise savunması iyi olan bir takım. İtalya her ikisini de yapabilen ekip. Tabii ki hepsinin zaafları var. Bir seviye üstte olan ekip olarakİtalya'yı söyleyebiliriz. Burada alacağımız galibiyet ya da beraberlik gruptaki dengeleri oynatır. 1 ve 2. takımın dışında en iyi 3.'nün de çıkma şansı var. Taktiklere maç maç bakacağız. İtalya maçını kazanırsak, sonraki 2 karşılaşmaya daha farklı taktikle çıkarız. 2 galibiyet, gruptan çıkmakiçin yeterli olur."
ŞAMPİYONLUK YARIŞI ÇOK HEYECANLI
Beşiktaş ile 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş, bu sezon yarışın büyük heyecan içinde geçtiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, her kulübe aynı mesafede olduklarının altını çizerken "Küme düşmenin kaldırılmasının doğru olmadığını söylemiştim, yine aynı fikirdeyim. Bu yanlış birdurum zaten. 18 takım vardı,21'e çıkacak, 20'ye inecek. Ama bunu hep kendi menfaatlerine söylüyorlar. Ortak değerle gelmiyor kimse" dedi.
2 FINALI ALMAMIZ MANTIKLI OLDU!
2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı ve seneye de Süper Kupa finali olunca, benim için mantıklı bir durum oldu. Elimizden alındı diye düşünmeyin. Ben bunu kayıp olarak görmüyorum. Bu sene alsaydık, maçı izleyemeyecektik."
YENİ OYUNCULAR GELEBİLİR Güneş: "Çağrılma ihtimali bulunan oyuncular çalışmaya devam etsin. Yeni futbolcular da olacak."
Kadroya yaptığı tercihlerin detaylarını da paylaşan Şenol Güneş, bazı isimleri neden davet etmediğini de açıkladı. Şampiyona için kadroyu son aşamada 26'ya düşüreceklerini de vurgulayan deneyimli teknik adam, "Kadronun dışındakalanların şansı yok diye bir şey yok. Çağrılmaihtimali bulunan futbolcular çalışmaya devametsin. Yeni oyuncular da olacak. Dün düşünmediğim oyuncu, yarın kadroda olur" diye konuştu.
HANGI OYUNCU IÇIN NE DEDI?
CANER:Caner sol bekte çok başarılı ama son dönemde savunmada başarılı olamadı. SALIH UÇAN: Sakatlığı var, unutmayalım. BERAT ÖZDEMIR: Berat 4 maçtır oynamıyor. G.Birliği'ndeyken de beğenmiştim. MUHAMMET DEMIR&ADEM BÜYÜK: Burak Yılmaz olmazsa Muhammet Demir olur, Adem Büyük olabilir. HAKAN ARSLAN: Yaşı ve mevkii itibariyle direkt düşünsem kadroya alacaktım. UĞUR ÇIFTÇI: Sol bekte düşünebilirdim. RAVIL: Stoperden sol bek iyi bir oyuncu bulursam olabilir. Ravil mesela stoper oynuyor. Solda oynasa olabilir. 4-5 stoperimiz iyi olursa bu oyuncuya 10 sene sıra gelmeyecek.
MURAT ÖZBOSTAN: Tek eksiğimiz Cenk
Şenol Güneş'in titiz bir çalışma sonrası açıkladığı kadromuza başarılar dilerim. İskeletimizi oluşturan oyuncuların yanı sıra genç isimler de kadroda. Bazı futbolcular üzerindepolemik yaratılması kimseye fayda sağlamaz. Caner formsuz olduğu için değil, savunma tarafı zayıf olduğu için yok. Bunu çoğu milli maçta da gördük. 4 futbolcu kadrodan daha sonra ayrılacak. Bir rekabet ortamı olacak. Destek vermek lazım. En önemlieksik Cenk. Sakatlığının kurbanı oldu. Halil, Burak Yılmaz'a bir alternatif olabilir. Kenan da var. Sonuçta bir yolculuk başlıyor. Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takım, milli takım. Kulüplerin halini gördük. Bu nedenle A'dan Z'ye herkes Ay-Yıldızlı ekibe destek vermeli…
BÜLENT TİMURLENK: İdeal 11'imiz belli
Bu kadrodan 4 kişi turnuvada olmayacak. Bunun biri kaleci, defans hattına her mevkiye iki adam düşünürsek orta saha ve forvetten 3 kişi daha evde kalacak. Her aday kadroda, olanlar-olmayanlar tartışması olur ama son karar milli takım teknik direktörünündür. Adem Büyük, MuhammetDemir ve özellikle Salih Uçan bence bu kadroda olmayı hak ettiler ama yoklar. Dorukhan ve Mahmut'un turnuvaya gideceğini sanmıyorum. İdeal 11'imiz belli. Önemli olan 11 Haziran'da İtalya karşısına fit bir vaziyette çıkıp grubumuzdaki 3 maçtaki rakibimizi de doğru analiz edip, kazanacak stratejiye sahip olmamız. Şenol Güneş ve öğrencilerinin Allah yolunu açık etsin.