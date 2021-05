Milli Takım, EURO 2020 için Süper Lig'in tamamlanmasının ardından 17 Mayıs- 1 Haziran arasında Antalya'da kampa girecek…çevrim içi basın toplantısı düzenlerken şampiyona öncesinde geniş kadroyu da paylaşıp merak edilenleri yanıtladı.vurgulayan Güneş, buna rağmen liderlik için planlar yaptığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti:"Kağıt üzerinde İtalya lider olur, diğerleri çekişir diyebiliriz. Ama ben liderlik istiyorum. İsviçre hücum yanı, Galler ise savunması iyi olan bir takım. İtalya her ikisini de yapabilen ekip. Tabii ki hepsinin zaafları var.Burada alacağımız galibiyet ya da beraberlik gruptaki dengeleri oynatır. 1 ve 2. takımın dışında en iyi 3.'nün de çıkma şansı var. Taktiklere maç maç bakacağız. İtalya maçını kazanırsak, sonraki 2 karşılaşmaya daha farklı taktikle çıkarız.Beşiktaş ile 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş, bu sezon yarışın büyük heyecan içinde geçtiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, her kulübe aynı mesafede olduklarının altını çizerken "Küme düşmenin kaldırılmasının doğru olmadığını söylemiştim, yine aynı fikirdeyim.Ama bunu hep kendi menfaatlerine söylüyorlar. Ortak değerle gelmiyor kimse" dedi.2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı ve seneye de Süper Kupa finali olunca, benim için mantıklı bir durum oldu. Elimizden alındı diye düşünmeyin. Ben bunu kayıp olarak görmüyorum. Bu sene alsaydık, maçı izleyemeyecektik.""Çağrılma ihtimali bulunan oyuncular çalışmaya devam etsin. Yeni futbolcular da olacak."Kadroya yaptığı tercihlerin detaylarını da paylaşan Şenol Güneş, bazı isimleri neden davet etmediğini de açıkladı. Şampiyona için kadroyu son aşamada 26'ya düşüreceklerini de vurgulayan deneyimli teknik adam,Yeni oyuncular da olacak. Dün düşünmediğim oyuncu, yarın kadroda olur" diye konuştu.Caner sol bekte çok başarılı ama son dönemde savunmada başarılı olamadı.Sakatlığı var, unutmayalım.Berat 4 maçtır oynamıyor. G.Birliği'ndeyken de beğenmiştim.Burak Yılmaz olmazsa Muhammet Demir olur, Adem Büyük olabilir.Yaşı ve mevkii itibariyle direkt düşünsem kadroya alacaktım.Sol bekte düşünebilirdim.Stoperden sol bek iyi bir oyuncu bulursam olabilir. Ravil mesela stoper oynuyor. Solda oynasa olabilir. 4-5 stoperimiz iyi olursa bu oyuncuya 10 sene sıra gelmeyecek.Güneş'in titiz bir çalışma sonrası açıkladığı kadromuza başarılar dilerim. İskeletimizi oluşturan oyuncuların yanı sıra genç isimler de kadroda.. Caner formsuz olduğu için değil, savunma tarafı zayıf olduğu için yok. Bunu çoğu milli maçta da gördük. 4 futbolcu kadrodan daha sonra ayrılacak. Bir rekabet ortamı olacak. Destek vermek lazım.Sakatlığının kurbanı oldu. Halil, Burak Yılmaz'a bir alternatif olabilir. Kenan da var. Sonuçta bir yolculuk başlıyor. Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takım, milli takım. Kulüplerin halini gördük. Bu nedenle A'dan Z'ye herkes Ay-Yıldızlı ekibe destek vermeli…kadrodan 4 kişi turnuvada olmayacak. Bunun biri kaleci, defans hattına her mevkiye iki adam düşünürsek orta saha ve forvetten 3 kişi daha evde kalacak. Her aday kadroda, olanlar-olmayanlar tartışması olur ama son karar milli takım teknik direktörünündür.ve özelliklebence bu kadroda olmayı hak ettiler ama yoklar.turnuvaya gideceğini sanmıyorum. İdeal 11'imiz belli. Önemli olan 11 Haziran'da İtalya karşısına fit bir vaziyette çıkıp grubumuzdaki 3 maçtaki rakibimizi de doğru analiz edip, kazanacak stratejiye sahip olmamız. Şenol Güneş ve öğrencilerinin Allah yolunu açık etsin.