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Giriş Tarihi: 15.5.2021

Mutluluğumu tarif edemem

YUNUS EMRE SEL
Mutluluğumu tarif edemem

Teknik Direktörü tarafından aday kadrosuna davet alan Abdülkadir Ömür çifte bayram yaşıyor. Sakatlığını atlatan ve ligin son maçlarında formasnıkavuşan yıldız futbolcu, "Tedavi olurken en büyük hayalim 'nda milli formayı giymekti. Şu an mutluluğumu tarif edemem" dedi

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır ile birlikte A Milli Takım'ın EURO 2020 aday kadrosuna çağrılan iki futbolcudan biri olan Abdülkadir Ömür, sevincini SABAH SPOR ile paylaştı. Uzun sakatlığın ardından formasına kavuşan ve ligde son iki maçta 11'e de giren 21 yaşındaki futbolcu, tedavi döneminde yaptığı ekstra çalışmaların da karşılığını aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıkladığı aday kadroda ismini gören Abdülkadir, adeta çifte bayram sevinci yaşadı. Duygularını paylaşan bordo-mavili futbolcu şunları ifade etti:

EN İYİSİNİ YAPACAĞIM
"Sakatlık döneminde en büyük hedefim bir an önce sahalara dönmekti. Ama en büyük hayalim Avrupa Şampiyonası'nda forma giymekti. Şu an mutluluğumu tarif edemem. Beni oraya davet eden hocama ve bana inanan herkese layık olmak için çalışacağım."

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Mutluluğumu tarif edemem
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