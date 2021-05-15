Performansı da psikolojisi de süper!

Galatasaray’ın gol ayağı Mostafa Mohamed her anlamda Yeni Malatya maçına hazır. Denizlispor karşısında 2 kez ağları sarsıp 3 maçlık gol hasretine son veren Mısırlı futbolcu, taktik antrenmanlarda da skorer oyunu ile Terim'in yüzünü güldürdü
Şampiyonluk için Yeni Malatyaspor karşısında galibiyetin yanı sıra bol gole de ihtiyacı bulunan Galatasaray'da Mostafa Mohamed istim üzerinde. Şu ana kadar 8 kez ağları sarsanve kendisine 10 gol hedefi koyan Mısırlı yıldız,bugünkü kritik mücadelede Galatasaray'ınileri uçtaki en büyük kozu olacak. Denizli deplasmanında biri penaltıdan iki kez ağları sarsarak 3 maçlık sessizliğini bozan Mohamed, hafta içi yapılan idmanlarda da oldukça formdaydı. Teknik heyet, oyunun rakip yarı sahada geçeceğini düşünerek dar alan üzerine taktik çalışmalar gerçekleştirdi. 23yaşındaki santrfor, attığı gollerle kendini göstererekformayı kaptı. Bu yüzden sakatlığı devam edenRadamel Falcao için şartların zorlanmaması kararıverildi. İstanbul'da doğum yapmak isteyen eşini 2 hafta önce Türkiye'ye getiren Mostafa Mohamed, psikolojik açıdan da çok iyi durumda.
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Mostafa, 10 gol hedefini gerçekleştirirse bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda en çok gol atan Galatasaraylı futbolcu olacak.