SON DAKİKA

Süper Lig'de şampiyon belli oldu! 2020-2021 sezonunun son haftasında kıran kırana maçlar oynandı. Son haftaya aynı puanla giren Beşiktaş ve Galatasaray, şampiyonluk için büyük efor sarf etti. Oynanan maçlar neticesinde bir takım Süper Lig şampiyonu oldu. Bilindiği gibi, son hafta maçları öncesinde Beşiktaş ve Galatasaray 81 puan, Fenerbahçe ise 79 puana sahipti.
Beşiktaş, Göztepe karşısında mücadele ederken Galatasaray da Yeni Malatyaspor karşısında ter döktü. Fenerbahçe de Kayseri deplasmanında mücadele verdi. Peki, 2020-2021 Süper Lig Şampiyonu kim oldu? Galatasaray mı Beşiktaş mı şampiyon oldu?
İşte, 42. hafta maç sonuçları ve Süper Lig'de şampiyon kim oldu sorusunun yanıtı
MAÇ SONUCU | GÖZTEPE 1-2 BEŞİKTAŞ
GOL! 10' Vida
GOL! 24' Alpaslan
2' Beşiktaş maçında ilk şut Ghezzal'den geldi fakat top yukarıdan auta çıktı.
4' Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan açılan ortaya kimse dokunamadı.
GOL! 10' Beşiktaş, Vida'nın kafa golüyle maçta 1-0 öne geçmeyi başardı
GOL! 24' Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün golü maçta dengeyi sağladı. Skor 1-1 oldu.
30' Göztepe gole çok yaklaştı. Kullanılan serbest vuruşu sonrası kaleci Ersin son anda kornere çeldi.
GOL! Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın penaltı atışıyla skoru 2-1'e getirdi.
MAÇ SONUCU | GALATASARAY 3-1 YENİ MALATYASPOR
GOL! 39' Adem Büyük
1' Galatasaray, maça baskılı bir şekilde başladı.
11' Galatasaray'da Arda Turan çok net bir pozisyondan yararlanamadı.
15' Galatasaray, Ryan Babel'in kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Top, auta çıktı.
20' Emre Akbaba'nın vole vuruşunu kaleci çıkardı fakat öncesinde ofsayt olduğu tespit edildi.
23' Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun net pozisyonda vurduğu kafa şutuyla gole yaklaştı. Kaleci, gole izin vermedi.
GOL! 39' Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün golüyle maçta 1-0 öne geçti.
50' Galatasaray'da Kerem'in sert şutu üstten auta gitti.
GOL! 53' Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle maçta skoru eşitledi.
58' Galatasaray Babel ile net bir pozisyondan yararlanamadı.
GOL! 60' Galatasaray, Ryan Babel'in golüyle maçta geriden gelerek 2-1 öne geçmeyi başardı.
GOL! 90+3' Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, maçta skoru 3-1'e getirdi.
MAÇ SONUCU | KAYSERİSPOR 1-2 FENERBAHÇE
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLDU!
Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, son hafta evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 geçti. Ancak bu skor sarı-kırmızılılara yetmedi. 84 puan sonunda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tarihe geçti. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk oldu. Beşiktaş maçının son anları büyük heyecan fırtınasına sahne oldu.
CANLI - PUAN DURUMU
Canlı maç sonuçları sonrasında oluşan puan durumu
1. Beşiktaş - 84 Puan (2-1 Göztepe) - ŞAMPİYON
2. Galatasaray - 84 Puan (3-1 Yeni Malatya)
3. Fenerbahçe - 82 puan (2-1 Kayserispor)Süper Lig şampiyonu ne kadar para alıyor? 2021 Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanç elde ediyor? Süper Lig'den küme düşen takımlar 2021: Süper Lig'den TFF 1. Lige düşen takımlar hangileri? Süper Lig'e yükselen takımlar 2021: TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan ve yükselen takımlar hangileri?