SON DAKİKA

Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyon kim oldu? 2020-2021 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş mı Galatasaray mı, kim oldu?
Giriş Tarihi: 15.5.2021 23:49 Son Güncelleme: 15.5.2021 23:49

Şampiyon kim oldu? 2020-2021 Beşiktaş mı Galatasaray mı, kim oldu?

Şampiyon kim oldu? 2020-2021 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş mı Galatasaray mı, kim oldu?

Kıran kırana geçen bir sezonun ardından belli oldu. 42. hafta alınan sonuçların ardından bir takım şampiyonluğa ulaştı. Son haftaya 81'er puan ile Beşiktaş ve Galatasaray lider, Fenerbahçe ise 79 puanla üçüncü sırada girmişti. Oynanan maçlarda kıyasıya rekabet yaşanırken Süper Lig'de şampiyon kim oldu sorusu netlik kazandı. Peki, Süper Lig şampiyonu kim oldu? Beşiktaş mı Galatasaray mı şampiyon oldu? İşte, 2020 - 2021 Süper Lig şampiyonu olan takım

Süper Lig'de şampiyon belli oldu! 2020-2021 sezonunun son haftasında kıran kırana maçlar oynandı. Son haftaya aynı puanla giren Beşiktaş ve Galatasaray, şampiyonluk için büyük efor sarf etti. Oynanan maçlar neticesinde bir takım Süper Lig şampiyonu oldu. Bilindiği gibi, son hafta maçları öncesinde Beşiktaş ve Galatasaray 81 puan, Fenerbahçe ise 79 puana sahipti.

SÜPER LİG ŞAMPİYON KİM OLDU?

Beşiktaş, Göztepe karşısında mücadele ederken Galatasaray da Yeni Malatyaspor karşısında ter döktü. Fenerbahçe de Kayseri deplasmanında mücadele verdi. Peki, 2020-2021 Süper Lig Şampiyonu kim oldu? Galatasaray mı Beşiktaş mı şampiyon oldu?

İşte, 42. hafta maç sonuçları ve Süper Lig'de şampiyon kim oldu sorusunun yanıtı

MAÇ SONUCU | GÖZTEPE 1-2 BEŞİKTAŞ

GOL! 10' Vida

GOL! 24' Alpaslan

2' Beşiktaş maçında ilk şut Ghezzal'den geldi fakat top yukarıdan auta çıktı.

4' Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan açılan ortaya kimse dokunamadı.

GOL! 10' Beşiktaş, Vida'nın kafa golüyle maçta 1-0 öne geçmeyi başardı

GOL! 24' Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün golü maçta dengeyi sağladı. Skor 1-1 oldu.

30' Göztepe gole çok yaklaştı. Kullanılan serbest vuruşu sonrası kaleci Ersin son anda kornere çeldi.

GOL! Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın penaltı atışıyla skoru 2-1'e getirdi.

MAÇ SONUCU | GALATASARAY 3-1 YENİ MALATYASPOR

GOL! 39' Adem Büyük

1' Galatasaray, maça baskılı bir şekilde başladı.

11' Galatasaray'da Arda Turan çok net bir pozisyondan yararlanamadı.

15' Galatasaray, Ryan Babel'in kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Top, auta çıktı.

20' Emre Akbaba'nın vole vuruşunu kaleci çıkardı fakat öncesinde ofsayt olduğu tespit edildi.

23' Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun net pozisyonda vurduğu kafa şutuyla gole yaklaştı. Kaleci, gole izin vermedi.

GOL! 39' Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün golüyle maçta 1-0 öne geçti.

50' Galatasaray'da Kerem'in sert şutu üstten auta gitti.

GOL! 53' Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle maçta skoru eşitledi.

58' Galatasaray Babel ile net bir pozisyondan yararlanamadı.

GOL! 60' Galatasaray, Ryan Babel'in golüyle maçta geriden gelerek 2-1 öne geçmeyi başardı.

GOL! 90+3' Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, maçta skoru 3-1'e getirdi.

MAÇ SONUCU | KAYSERİSPOR 1-2 FENERBAHÇE

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLDU!

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, son hafta evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 geçti. Ancak bu skor sarı-kırmızılılara yetmedi. 84 puan sonunda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tarihe geçti. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk oldu. Beşiktaş maçının son anları büyük heyecan fırtınasına sahne oldu.

CANLI - PUAN DURUMU

Canlı maç sonuçları sonrasında oluşan puan durumu

1. Beşiktaş - 84 Puan (2-1 Göztepe) - ŞAMPİYON

2. Galatasaray - 84 Puan (3-1 Yeni Malatya)

3. Fenerbahçe - 82 puan (2-1 Kayserispor)

Süper Lig şampiyonu ne kadar para alıyor? 2021 Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanç elde ediyor? Süper Lig'den küme düşen takımlar 2021: Süper Lig'den TFF 1. Lige düşen takımlar hangileri? Süper Lig'e yükselen takımlar 2021: TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan ve yükselen takımlar hangileri?

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk için tarihi karar! Kimse bunu beklemiyordu, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
Erdoğan’dan normalleşme takvimi açıklaması: Tam kapanma ve yasaklar ne zaman bitecek? Yeni sokağa çıkma yasağı olacak mı, normalleşme ne zaman?
Son dakika haberi | Tam kapanma sona eriyor! İşte adım adım kademeli normalleşme
Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Temmuz’da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak
SON DAKİKA: Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş! Sergen Yalçın muhteşem maç sonunda tarihe geçti...
Gram altın psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için oyun değiştirici 2 gelişme: Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs koronavirüs verilerini paylaştı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi! 81 il valiliklerine 'şampiyonluk kutlamaları' talimatı...
WhatsApp Sözleşmesi son gün ne zaman ve nasıl iptal edilir? WhatsApp gizlilik sözleşmesi süresi ne zamana ertelendi?
Mehmet Ali Erbil'den çıplak fotoğraflarla ilgili yeni açıklama: Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise kullanıldık!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyon kim oldu? 2020-2021 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş mı Galatasaray mı, kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA