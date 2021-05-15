SON DAKİKA

Süper Lig'de şampiyon belli oldu! 2020-2021 sezonunun son haftasında kıran kırana maçlar oynandı. Son haftaya aynı puanla giren Beşiktaş ve Galatasaray, şampiyonluk için büyük efor sarf etti. Oynanan maçlar neticesinde bir takım Süper Lig şampiyonu oldu. Bilindiği gibi, son hafta maçları öncesinde Beşiktaş ve Galatasaray 81 puan, Fenerbahçe ise 79 puana sahipti.

SÜPER LİG ŞAMPİYON KİM OLDU?

Beşiktaş, Göztepe karşısında mücadele ederken Galatasaray da Yeni Malatyaspor karşısında ter döktü. Fenerbahçe de Kayseri deplasmanında mücadele verdi. Peki, 2020-2021 Süper Lig Şampiyonu kim oldu? Galatasaray mı Beşiktaş mı şampiyon oldu?

İşte, 42. hafta maç sonuçları ve Süper Lig'de şampiyon kim oldu sorusunun yanıtı