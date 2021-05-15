Sergen Yalçın'dan Cyle Larin'e: Yaptın yine yaparsın

'SENİN GOLLERİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Yalçın, öğrencisini maça motive edip öz güvenini artırmak için yoğun gayret gösterirken, "Şampiyonluk maçında senin gollerine ihtiyacımız var. Hatayspor'a 4 tane attın, daha önce de defalarca yaptın, yine yaparsın. Sana güveniyorum, inanıyorum. Sen de kendine güven ve mücadeleni bırakmadan bizi zafere taşıyacak golleri at" ifadelerini kullandı. Larin ise "Söz hocam, üzerime düşen görevi yerine getireceğim. Maç sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf biz olacağız" karşılığını verdi.