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Giriş Tarihi: 15.5.2021 10:56 Son Güncelleme: 15.5.2021 10:59

'dan 'e: Yaptın yine yaparsın

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Sergen Yalçın'dan Cyle Larin'e: Yaptın yine yaparsın

'ta teknik direktör , Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarını boş geçen 'le özel bir görüşme yaptı. Deneyimli hoca Kanadalı golcüsüne "Hatay’a 4 gol attın, daha önce de defalarca yaptın, yine yapacaksın. Sana güveniyorum, sen de kendine güven” dedi.

Süper Lig'in final haftasında bugün Göztepe ile karşılaşacak olan lider Beşiktaş'ta, gözler Cyle Larin'e çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlıların mutlak galibiyete ve averajını korumaya ihtiyacı olduğu mücadelede Kanadalı yıldızdan beklentiler ise çok yüksek. Kaybedilen Galatasaray derbisi ve Fatih Karagümrük maçlarında gol atamayan 26 yaşındaki oyuncuya son karşılaşma öncesi en büyük destek teknik direktör Sergen Yalçın'dan bizzat geldi.

'SENİN GOLLERİNE İHTİYACIMIZ VAR'
Yalçın, öğrencisini maça motive edip öz güvenini artırmak için yoğun gayret gösterirken, "Şampiyonluk maçında senin gollerine ihtiyacımız var. Hatayspor'a 4 tane attın, daha önce de defalarca yaptın, yine yaparsın. Sana güveniyorum, inanıyorum. Sen de kendine güven ve mücadeleni bırakmadan bizi zafere taşıyacak golleri at" ifadelerini kullandı. Larin ise "Söz hocam, üzerime düşen görevi yerine getireceğim. Maç sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf biz olacağız" karşılığını verdi.

LJAJIC VE GÖKHAN TÖRE BELİRSİZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe ile oynayacakları final maçında sezonu kapatan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic dışında sakatlıkları süren Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar'dan faydalanamayacak. Adem Ljajic ve Gökhan Töre'nin durumları ise bugün maç öncesi yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak. İki futbolcu da oynamak istediğini teknik ekibe bildirdi.



"İZMİR BİZE UĞURLU GELİYOR"
Beşiktaş'ta sakat futbolcular da maç kafilesinde yer aldı. Siyah-beyazlılar İzmir'de çiçeklerle karşılanırken asbaşkan Emre Kocadağ, "Zor süreçlerden geçtik, inşallah şampiyonlukla süsleriz. İzmir bize uğurlu geliyor. Oyuncuların ruh hali gayet iyi, sakat oyuncular da takımla olmak istedi" dedi.

KARTAL'A CEZA YAĞDI
PFDK, Karagümrük maçından sonra çıkan olaylar nedeniyle Cenk Tosun'a 3, Aboubakar'a ise 1 maç men cezası verdi. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Ozan Köprülü'ye de 1 maç ceza kesildi. Sakatlığı devam eden Cenk sezonu kapatmıştı. Aboubakar ise iyileşmesi durumunda salı günkü kupa maçında forma giyebilecek. Bu arada saha olayları ve stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle siyah-beyazlı kulübe de toplam 320 bin TL para cezası geldi.

PRİM 250 BİN TL
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün yaptığı açıklamada Göztepe maçı için "Çocuklarımızın öyle ekstra bir prime ihtiyacı yok ama her zaman verdiğimizin biraz fazlasını vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Çebi'nin kafasındaki rakamın 250 bin TL olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim galibiyete 25 bin TL prim verirken son maçlarda rakam giderek yükselmişti. Beşiktaşlı futbolcular, Kayseri maçında 70 bin, Rize karşılaşmasında 90 bin, Hatay galibiyetinde de 150 bin TL prime hak kazanmıştı.

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Sergen Yalçın'dan Cyle Larin'e: Yaptın yine yaparsın
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