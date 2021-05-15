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Giriş Tarihi: 15.5.2021 21:19 Son Güncelleme: 15.5.2021 21:54

Son dakika: eski takımına golü attı sevinmedi! 'a büyük şok

Son dakika: Adem Büyük eski takımına golü attı sevinmedi! Galatasaray'a büyük şok

Son dakika... Şampiyonluk maçında 'a büyük şok! 'un kaptanı , deplasmanda Galatasaray'a golünü attı. Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Adem Büyük, attığı golden sonra sevinmedi. Galatasaray bu golle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Konuk ekip ilk yarıyı geçen sezon Galatasaray forması giyen Adem Büyük'ün attığı golle ilk yarı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında Galatasaray, 53'te Halil Dervişoğlu ve 60'ta Ryan Babel'in attığı gollerle 2-1 öne geçti.

İlk yarıda şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın baskılı futbolu dikkat çekerken Sarı-kırmızılılar, aradığı gol ve golleri bulamadı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıda 14 şut çekerken 1'i kaleyi buldu. Konuk ekip Malatyaspor'un ise kaleyi bulan tek şutu gol oldu.

SEZONUN 17. GOLÜ!

Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla ligdeki 17. golünü kaydeden Adem Büyük, 3 de asist yaptı.

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Son dakika: Adem Büyük eski takımına golü attı sevinmedi! Galatasaray'a büyük şok
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