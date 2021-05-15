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Giriş Tarihi: 16.5.2021 00:34 Son Güncelleme: 16.5.2021 01:01

Son dakika: Gedson Fernandes'ten maç sonrası ayrılık mesajı! "Teşekkürler "

Son dakika: Gedson Fernandes'ten maç sonrası ayrılık mesajı! Teşekkürler Galatasaray

Son dakika haberi... 'ın devre arasında 'dan kiraladığı Portekizli orta saha Gedson Fernandes'ten maçı sonrası ayrılık paylaşımı geldi. 'in son haftasında Galatasaray'ın şampiyonluk maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçtan sonra Fernandes'ten flaş paylaşım geldi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın şampiyonluk maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçtan sonra Sarı-kırmızılıların Portekizli orta sahası Gedson Fernandes'ten ayrıl sinayli geldi.

Fernandes, Yeni Malatyaspor maçı sonrası Instagran hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Galatasaray" ifadesinde bulundu.

Devre arasında Benfica'dan kiralanan 22 yaşındaki Gedson Fernandes, Süper Lig'de 17 maça çıktı ve 3 asist yaptı. Kupada ise çıktığı 1 maçta 1 gol kaydetti.

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Son dakika: Gedson Fernandes'ten maç sonrası ayrılık mesajı! "Teşekkürler Galatasaray"
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