Son dakika: Gedson Fernandes'ten maç sonrası ayrılık mesajı! "Teşekkürler Galatasaray"

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın şampiyonluk maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçtan sonra Sarı-kırmızılıların Portekizli orta sahası Gedson Fernandes'ten ayrıl sinayli geldi.
Fernandes, Yeni Malatyaspor maçı sonrası Instagran hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Galatasaray" ifadesinde bulundu.
Devre arasında Benfica'dan kiralanan 22 yaşındaki Gedson Fernandes, Süper Lig'de 17 maça çıktı ve 3 asist yaptı. Kupada ise çıktığı 1 maçta 1 gol kaydetti.