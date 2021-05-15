Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ikili-üçlü averaj hesapları ve tüm ihtimaller...

Süper Lig'de şampiyon bugün belli oluyor. 42 hafta nefes kesen yarışta 81 puan ve averaj farkıyla lider olan Beşiktaş, İzmir'de Göztepe ile, ikinci sıradaki Galatasaray ise evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise 79 puanla üçüncü durumda ve deplasmanda Kayseri'ye konuk olacak. İşte tarihi gece öncesi son dakika şampiyonluk, ikili-üçlü averaj hesaplamaları ve tüm ihtimaller...
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun perdesi, şampiyonun ve küme düşen son takımın belirleneceği 42. ve son hafta maçlarıyla kapanacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezon küme düşmenin kaldırılmasıyla 21 takımla başlayan ligde, şampiyonluk heyecanı son haftaya taşındı.
Ligde geride kalan 41 haftada Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, aynı puana sahip Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor. Süper Lig'de 79 puana sahip Fenerbahçe ise üçüncü sırada yer alıyor.
Bugün oynanacak maçlarda Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Galatasaray ise Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Bugün Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Cimbom'un Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de bekleyecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak.
İKİLİ VE ÜÇLÜ AVERAJDA ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLACAK
Beşiktaş, averajlar eşit olsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan ise yine Kara Kartal... Averaj ve puan eşitliği halinde de en fazla gol atan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde. Kartal'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Cimbom'un şampiyon olması için bugün Beşiktaş'tan 3 gol fazla skorla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.
FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Kartal ile Cimbom'un beraberliği halinde, sarı-lacivertliler kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak. Üçlü averajda Beşiktaş mutlu sona ulaşıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ Mİ, KAYSERİSPOR MU KÜME DÜŞECEK?
Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nün veda ettiği ligde küme düşen 4. ve son takım da belli olacak. Ligde 41 puana sahip Hes Kablo Kayserispor ya da 38 puanı bulunan Gençlerbirliği, küme düşecek.
Son maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor, rakibi karşısında puan alması halinde Gençlerbirliği lige veda edecek. Kayserispor'un Fenerbahçe'ye mağlup olması ve Gençlerbirliği'nin deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'a üstünlük kurması halinde ise ikili averajda rakibinin gerisinde bulunan Hes Kablo Kayserispor, TFF 1. Lig'e düşecek.
İŞTE SON HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)
18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Atatürk Olimpiyat)
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)