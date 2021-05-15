Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ikili-üçlü averaj hesapları ve tüm ihtimaller...
Giriş Tarihi: 15.5.2021 12:07 Son Güncelleme: 15.5.2021 12:09

: 'de , , nasıl şampiyon olur? İşte ikili- hesapları ve tüm ihtimaller...

Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ikili-üçlü averaj hesapları ve tüm ihtimaller...

haberi... 'de şampiyon bugün belli oluyor. 42 hafta nefes kesen yarışta 81 puan ve averaj farkıyla lider olan , İzmir'de ile, ikinci sıradaki ise evinde ile karşılaşacak. ise 79 puanla üçüncü durumda ve deplasmanda Kayseri'ye konuk olacak. İşte tarihi gece öncesi son dakika , ikili- hesaplamaları ve tüm ihtimaller...

'de şampiyon bugün belli oluyor. 42 hafta nefes kesen yarışta 81 puan ve averaj farkıyla lider olan , İzmir'de ile, ikinci sıradaki ise evinde ile karşılaşacak. ise 79 puanla üçüncü durumda ve deplasmanda Kayseri'ye konuk olacak. İşte tarihi gece öncesi , ikili- hesaplamaları ve tüm ihtimaller...

Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ikili-üçlü averaj hesapları ve tüm ihtimaller...

'de 2020-2021 sezonunun perdesi, şampiyonun ve küme düşen son takımın belirleneceği 42. ve son hafta maçlarıyla kapanacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezon küme düşmenin kaldırılmasıyla 21 takımla başlayan ligde, heyecanı son haftaya taşındı.

Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ikili-üçlü averaj hesapları ve tüm ihtimaller...

Ligde geride kalan 41 haftada 81 puanla zirvede yer alırken, aynı puana sahip ise averajla ikinci sırada bulunuyor. 'de 79 puana sahip ise üçüncü sırada yer alıyor.

Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ikili-üçlü averaj hesapları ve tüm ihtimaller...

Bugün oynanacak maçlarda , 'ye konuk olacak. ise Helenex 'u ağırlayacak. ise kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ikili-üçlü averaj hesapları ve tüm ihtimaller...

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Bugün 'ın 'yi yenmesi gerekiyor. 'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Cimbom'un maçında puan kaybetmesini de bekleyecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez genel averaja kalacak.

Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ikili-üçlü averaj hesapları ve tüm ihtimaller...

İKİLİ VE ÜÇLÜ AVERAJDA ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLACAK

, averajlar eşit olsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve 'ın berabere kalması, 'nin kazanması halinde üçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan ise yine Kara Kartal... Averaj ve puan eşitliği halinde de en fazla gol atan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.

Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ikili-üçlü averaj hesapları ve tüm ihtimaller...

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son haftaya ile aynı puanda giren , ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde. Kartal'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Cimbom'un şampiyon olması için bugün Beşiktaş'tan 3 gol fazla skorla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.

Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ikili-üçlü averaj hesapları ve tüm ihtimaller...

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

'ın Malatyaspor'a, 'ın 'ye yenilmesi durumunda , 'u mağlup ederse şampiyon olacak. Kartal ile Cimbom'un beraberliği halinde, sarı-lacivertliler kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak. Üçlü averajda Beşiktaş mutlu sona ulaşıyor.

Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ikili-üçlü averaj hesapları ve tüm ihtimaller...

GENÇLERBİRLİĞİ Mİ, KAYSERİSPOR MU KÜME DÜŞECEK?
Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nün veda ettiği ligde küme düşen 4. ve son takım da belli olacak. Ligde 41 puana sahip Hes Kablo ya da 38 puanı bulunan Gençlerbirliği, küme düşecek.
Son maçında 'yi konuk edecek Kayserispor, rakibi karşısında puan alması halinde Gençlerbirliği lige veda edecek. Kayserispor'un Fenerbahçe'ye mağlup olması ve Gençlerbirliği'nin deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'a üstünlük kurması halinde ise ikili averajda rakibinin gerisinde bulunan Hes Kablo Kayserispor, TFF 1. Lig'e düşecek.

Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ikili-üçlü averaj hesapları ve tüm ihtimaller...

İŞTE SON HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ikili-üçlü averaj hesapları ve tüm ihtimaller...

18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)
18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Atatürk Olimpiyat)
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ikili-üçlü averaj hesapları ve tüm ihtimaller...

20.30 - (Gürsel Aksel)
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
20.30 -Helenex (Türk Telekom)
20.30 Hes Kablo - (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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