Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte ikili-üçlü averaj hesapları ve tüm ihtimaller...

İKİLİ VE ÜÇLÜ AVERAJDA ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLACAK

Beşiktaş, averajlar eşit olsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan ise yine Kara Kartal... Averaj ve puan eşitliği halinde de en fazla gol atan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.