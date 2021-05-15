Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk için tarihi karar! Kimse bunu beklemiyordu, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Bugün Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Cimbom'un Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de bekleyecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş, averajlar eşit olsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan ise yine Kara Kartal... Averaj ve puan eşitliği halinde de en fazla gol atan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.