Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk için tarihi karar! Kimse bunu beklemiyordu, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...

Süper Lig'de saatler 22.15'i gösterdiğinde şampiyonluğunu ilan edecek Beşiktaş, Galatasaray ya da Fenerbahçe'nin taraftarları yeri göğü inletecek, kaybedenler ise gözyaşı dökecek... İşte Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinden gelen son dakika haberlerinin detayları...
Sezon boyunca krizlerle boğuşan ancak son haftalarda atağa kalkıp zirveye ortak olan Galatasaray, ipi göğüslerse "Biz bitmeden bitmez" ve "Mayıslar bizimdir" söylemlerini taçlandıracak.
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ise son yılların en unutulmaz anı olacak. Bu çılgın yarışta sevinç, hüzün, gözyaşı ve gurur aynı anda harmanlanacak.
KRİTİK 90 DAKİKALAR ONLARA EMANET
FIRAT AYDINUS (Göztepe-Beşiktaş): 47 yaşındaki hakem, bu sezon 18 Süper Lig maçında orta hakem olarak düdük çaldı. Derbi mücadelesi yönetmedi.
CÜNEYT ÇAKIR (Galatasaray-Yeni Malatyaspor): Ülkemizi EURO 2020'de temsil edecek 44 yaşındaki Çakır, 21 karşılaşmada orta hakemdi. GS-BJK (2), FB-GS ve FB-TS karşılaşmalarını yönetti.
HALİL UMUT MELER (Kayserispor-Fenerbahçe): 34 yaşındaki Meler de 21 lig maçı yönetti. BJK-FB, BJK-TS, TS-GS derbilerinde orta hakemdi.
BAŞARI DEMEK PARA DEMEK!
Galatasaray şampiyonluk ipini göğüslerse, "ayakbastı parası"ndan 43 milyon, geçmiş 22 şampiyonluğundan 92 milyon, sezon sonu sıralamasından yaklaşık 50 milyon, performans priminden ise yaklaşık 80 milyon lira alacak. Toplam geliri 260 milyon lirayı geçecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe performans primi, sezon sonu sıralama primi ve "ayakbastı parası" kalemlerinden Galatasaray ile benzer gelirleri elde edecek.
Üç takım arasındaki gelir farkını, geçmiş şampiyonluklar oluşturacak. Ligde 15 şampiyonluğu olan Siyah-Beyazlılar 63, 19 şampiyonluğu olan Sarı-Lacivertliler ise 80 milyon liranın sahibi olacak. Mutlu sona ulaşmaları durumunda Kara Kartal yaklaşık 230, Kanarya ise 245 milyon liralık geliri kasasına koyacak.
10 KİLOYU KALDIRACAKLAR
Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nın boyu 74 cm. Toplam ağırlığı 10 kilo 300 gram. Kupanın 9 bin 300 gramı 925 ayar gümüş, 1000 gramı ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama. Şampiyonluk kupasının ana esin kaynağı asırlardır Türk sanat eserlerini süsleyen Selçuklu Yıldızı. Mutlu sona ulaşacak takım, şampiyonluk kupasına evinde düzenlenecek törenle kavuşacak.
İZMİR'DE DÖRTLEME!
Daha önce Trabzonspor (1975-1976), Fenerbahçe (2006-2007) ve Galatasaray (2017-2018), İzmir'de oynadıkları karşılaşmaların bitimiyle şampiyonluğa kavuştu. Eğer bugün Beşiktaş mutlu sona ulaşırsa, Ege'nin kalbi 4 büyük kulübün de şampiyonluğuna ev sahipliği yapmış olacak.
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Alpaslan, Berkan, Esiti, Obinna, Soner, Halil, Ndiaye, Jahovic
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin
GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Kerem, Arda, Babel, Mohamed
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Fofana, Zeki, Mallan, Mustafa, Adem, Tetteh
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Paz, Behich, Lennon, Muhar, Avramovski, Henrique, İlhan
Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Thiam, Ozan, Pelkas, Mert, Valencia
BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Bugün Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Cimbom'un Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de bekleyecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş, averajlar eşit olsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan ise yine Kara Kartal... Averaj ve puan eşitliği halinde de en fazla gol atan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde. Kartal'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Cimbom'un şampiyon olması için bugün Beşiktaş'tan 3 gol fazla skorla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.
FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Kartal ile Cimbom'un beraberliği halinde, sarı-lacivertliler kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak. Üçlü averajda Beşiktaş mutlu sona ulaşıyor.
SON VEDA İÇİN 2 ADAY VAR!
Denizlispor, Ankaragücü ve Erzurumspor'un ardından küme düşecek 4. ve son takım bugün belli olacak. 2 aday var... 41 puanlı Kayserispor ile 38 puana sahip Gençlerbirliği. Çok az da olsa şampiyonluk ihtimali olan Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor, rakibi karşısında puan alırsa Gençlerbirliği lige veda edecek.
Kayserispor, Fenerbahçe'ye mağlup olur; G.Birliği, Trabzonspor deplasmanında kazanırsa iki takımın da puanları eşitlenecek (41). Ancak ikili averajda rakibinin gerisinde olan Kayseri, TFF 1. Lig'e düşecek. Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Başkent ekibi 3-2 kazanmış, ikinci yarıdaki mücadele ise 2-2 sona ermişti.