Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk için tarihi karar! Kimse bunu beklemiyordu, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
Giriş Tarihi: 15.5.2021 07:57 Son Güncelleme: 15.5.2021 08:07

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Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

haberi... 'de 21 takımın mücadele ettiği 42 haftalık tarihi yarışta perde kapanıyor. 81 puana sahip olan ve +2 gol averajıyla liderlik koltuğunda oturan , son 90 dakikasını ile İzmir'de oynayacak. 81 puanla Beşiktaş'ın ensesinde yer alan , evinde düşme korkusunu atlatan 'u ağırlayacak. Sivas'a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan 79 puanlı , ateş hattındaki Kayseri'ye konuk olacak. Saatler 22.15'i gösterdiğinde şampiyonluğunu ilan edecek takımın taraftarları yeri göğü inletecek, kaybedenler ise gözyaşı dökecek... Sadece zirvede değil, düşme hattında da aynı coşku ve hüzün yaşanacak. İşte Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinden gelen son dakika haberlerinin detayları...

'de saatler 22.15'i gösterdiğinde şampiyonluğunu ilan edecek , ya da 'nin taraftarları yeri göğü inletecek, kaybedenler ise gözyaşı dökecek... İşte Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinden gelen haberlerinin detayları...

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

'de müthiş bir heyecana sahne olan uzun soluklu maratonda düğüm bugün çözülecek. Averajla liderlik koltuğunda oturan , büyük fırsatı kaçırmak istemiyor. Kartal, İzmir'de şampiyonluğunu ilan edip 4 yıl sonra kupayı kaldırmanın gururunu yaşamayı hedefliyor.

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

Sezon boyunca krizlerle boğuşan ancak son haftalarda atağa kalkıp zirveye ortak olan , ipi göğüslerse "Biz bitmeden bitmez" ve "Mayıslar bizimdir" söylemlerini taçlandıracak.

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

'nin şampiyonluğu ise son yılların en unutulmaz anı olacak. Bu çılgın yarışta sevinç, hüzün, gözyaşı ve gurur aynı anda harmanlanacak.

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

KRİTİK 90 DAKİKALAR ONLARA EMANET

FIRAT AYDINUS (Göztepe-Beşiktaş): 47 yaşındaki hakem, bu sezon 18 maçında orta hakem olarak düdük çaldı. Derbi mücadelesi yönetmedi.

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

CÜNEYT ÇAKIR (Galatasaray-Yeni Malatyaspor): Ülkemizi EURO 2020'de temsil edecek 44 yaşındaki Çakır, 21 karşılaşmada orta hakemdi. GS-BJK (2), FB-GS ve FB-TS karşılaşmalarını yönetti.

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

HALİL UMUT MELER (Kayserispor-Fenerbahçe): 34 yaşındaki Meler de 21 lig maçı yönetti. BJK-FB, BJK-TS, TS-GS derbilerinde orta hakemdi.

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

BAŞARI DEMEK PARA DEMEK!

şampiyonluk ipini göğüslerse, "ayakbastı parası"ndan 43 milyon, geçmiş 22 şampiyonluğundan 92 milyon, sezon sonu sıralamasından yaklaşık 50 milyon, performans priminden ise yaklaşık 80 milyon lira alacak. Toplam geliri 260 milyon lirayı geçecek. ve performans primi, sezon sonu sıralama primi ve "ayakbastı parası" kalemlerinden Galatasaray ile benzer gelirleri elde edecek.

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

Üç takım arasındaki gelir farkını, geçmiş şampiyonluklar oluşturacak. Ligde 15 şampiyonluğu olan Siyah-Beyazlılar 63, 19 şampiyonluğu olan Sarı-Lacivertliler ise 80 milyon liranın sahibi olacak. Mutlu sona ulaşmaları durumunda Kara Kartal yaklaşık 230, Kanarya ise 245 milyon liralık geliri kasasına koyacak.

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

10 KİLOYU KALDIRACAKLAR

Şampiyonluk Kupası'nın boyu 74 cm. Toplam ağırlığı 10 kilo 300 gram. Kupanın 9 bin 300 gramı 925 ayar gümüş, 1000 gramı ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama. Şampiyonluk kupasının ana esin kaynağı asırlardır Türk sanat eserlerini süsleyen Selçuklu Yıldızı. Mutlu sona ulaşacak takım, şampiyonluk kupasına evinde düzenlenecek törenle kavuşacak.

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

İZMİR'DE DÖRTLEME!

Daha önce Trabzonspor (1975-1976), (2006-2007) ve (2017-2018), İzmir'de oynadıkları karşılaşmaların bitimiyle şampiyonluğa kavuştu. Eğer bugün mutlu sona ulaşırsa, Ege'nin kalbi 4 büyük kulübün de şampiyonluğuna ev sahipliği yapmış olacak.

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ


Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Alpaslan, Berkan, Esiti, Obinna, Soner, Halil, Ndiaye, Jahovic

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Kerem, Arda, Babel, Mohamed

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Fofana, Zeki, Mallan, Mustafa, Adem, Tetteh

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ


Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Paz, Behich, Lennon, Muhar, Avramovski, Henrique, İlhan

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Thiam, Ozan, Pelkas, Mert, Valencia

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Bugün 'ın 'yi yenmesi gerekiyor. 'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Cimbom'un maçında puan kaybetmesini de bekleyecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş, averajlar eşit olsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, 'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan ise yine Kara Kartal... Averaj ve puan eşitliği halinde de en fazla gol atan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son haftaya ile aynı puanda giren , ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde. Kartal'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Cimbom'un şampiyon olması için bugün Beşiktaş'tan 3 gol fazla skorla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

'ın Malatyaspor'a, 'ın 'ye yenilmesi durumunda , 'u mağlup ederse şampiyon olacak. Kartal ile Cimbom'un beraberliği halinde, sarı-lacivertliler kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak. Üçlü averajda Beşiktaş mutlu sona ulaşıyor.

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

SON VEDA İÇİN 2 ADAY VAR!
Denizlispor, Ankaragücü ve Erzurumspor'un ardından küme düşecek 4. ve son takım bugün belli olacak. 2 aday var... 41 puanlı ile 38 puana sahip Gençlerbirliği. Çok az da olsa şampiyonluk ihtimali olan 'yi konuk edecek Kayserispor, rakibi karşısında puan alırsa Gençlerbirliği lige veda edecek.

Son dakika: Süper Lig'de perde kapanıyor! Şampiyon Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi olacak?

, 'ye mağlup olur; G.Birliği, Trabzonspor deplasmanında kazanırsa iki takımın da puanları eşitlenecek (41). Ancak ikili averajda rakibinin gerisinde olan Kayseri, TFF 1. Lig'e düşecek. Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Başkent ekibi 3-2 kazanmış, ikinci yarıdaki mücadele ise 2-2 sona ermişti.

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Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk için tarihi karar! Kimse bunu beklemiyordu, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
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