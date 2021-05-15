Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu! Aylar sonra kadroda...
Giriş Tarihi: 15.5.2021 19:41 Son Güncelleme: 15.5.2021 20:34

Son dakika: Trabzonspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu! Aylar sonra kadroda...

Son dakika: Trabzonspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu! Aylar sonra kadroda...

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Maçı hakem yönetiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Ligde 68 puanda bulunan ve 4. sırayı garantileyen bordo-mavililer, 38 puanla 20. sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi yapan rakibi ile sezonun son maçına çıkacak. Ligde 38 puanla 20. sırada yer alan Gençlerbirliği, maçı kazanması halinde ikili averajda üstün olduğu 41 puanlı Kayserispor'un Fenerbahçe'ye yenilmesiyle ligde kalacak.

Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından 67 günlük sürede oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermeyen bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilgisizlik serisiyle ligi tamamlamak istiyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar IE, Hugo, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban

Gençlerbirliği: Nortfeld, Johansson, Arda, Metehan, Polomat, Soner, Toure, Ayite, Rahmetullah, Sefa, Stancu

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK!

Trabzonspor'da Berat Özdemir ve Serkan Asan kart cezaları, Djanin ve Flavio da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer almıyor. Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Trondsen, yaşadığı uzun süreli sakatlığının ardından ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan İttifak Holding Konyaspor maçına göre Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Avcı, sadece İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Serkan'ın yokluğunda Yusuf Sarı'ya görev verdi. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Djaniny, Flavio ile cezalı olan Berat, Serkan ve kadro dışı cezası devam eden Abdulkadir Parmak da kadroda yer almadı. Trabzonspor'da ayrıca genç bir oyuncunun Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı.

TRONDSEN 8 AY SONRA DÖNDÜ

Trabzonspor'un sezon başında Rosenborg takımından kadrosuna kattığı ve 10 Eylül tarihinde sezon başı hazırlıkları devam ederken antrenmanda yaşadığı sakatlık sonucu çapraz bağı kopan orta saha oyuncusu Anders Trondsen, 8 ay 5 gün sonra sahalara döndü. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 21 kişilik maç kadrosuna aldığı Norveçli oyuncu, uzun süren hasretin ardından sahalara dönünce arkadaşları tarafından da saha içerisinde tebrik edildi.

5 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Marlon, Baker, Kamil Ahmet Çörekçi ve yedek kulübesinde yer alan Hosseini ile Benik Afobe'nin sözleşmeleri sona erdi. Marlon, Baker ve Afobe'nin kiralık sözleşmeleri bu maçla birlikte biterken, Hosseini de 3 yıllık Trabzonspor macerasını bu maçla birlikte tamamladı.

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Son dakika: Trabzonspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu! Aylar sonra kadroda...
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