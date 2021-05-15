Spor Psikoloğu Sema Özdemir, şampiyonluk yarışının psikolijk yanlarını anlattı (Sabah.com.tr Özel)

Spor Psikoloğu Sema Özdemir, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan şampiyonluk yarışının psikolijik yanlarını Sabah.com.tr'ye anlattı. İşte Sema Özdemir'in açıklamaları...
- Şampiyonluk yarışında son haftaya gelindi ve oyuncuların bu zorlu süreçte üzerinde baskı oluşturur mu?
"Tabi ki ancak bu son haftalardan oluşmaz sadece. Ligin başından itibaren takımlar zirve yarışında yoğun baskı hissettikleri birçok maça çıktılar. Ve bu maçlarda kazanan takımların psikolojik özelliklerine baktığımız kazanmayı öğrenen bir yaklaşım ortaya koyduklarını görünüyoruz. Bu yaklaşım ligin son haftasında da ön planda olacak ve galibiyeti getirecektir. Bu yaklaşımdan uzak takımlar ise, panikler, öfkelenir ve daha çok hata yaparlar."
- Belirttiğiniz kazanmayı öğrenen yaklaşım nedir biraz açıklar mısınız?
"Yaklaşım, bir oyuncunun düşünce ve duygularının eyleme dönüşmüş halidir. Oyuncu düşünür, hisseder ve harekete geçer. Futbol, oyuncuların düşünce ve hislerine meydan okur ve çoğu zaman başarı, tüm korkulara ve baskıya rağmen yapılması gerekeni yapacak psikolojik sağlamlık anlamına gelir."
Kazanmaya odaklı yaklaşımın temek özellikleri ise;
Fiziksel güç
Zihinsel yoğunlaşma
Yüksek – olumlu duygusal enerji
Zihinsel direnç ve dayanıklılık
Belirtilen yaklaşım ile sporcular maçın getirdiği baskıyı ve olumsuz tüm durumları yönetebilir hale gelirler. Bu yaklaşımın sadece sporcular tarafından benimsenmesi ve uygulanması da yeterli olmayacaktır tabii ki. Teknik ekip, kulüp yönetimi dahil tüm takımın bu zihniyeti ortaya koyması daha doğru olacaktır.
- Bu durumda oyuncular ve teknik ekibin bu yaklaşımı nasıl gerçekleştirebilir?
"Her insan bir zorlukla karşılaştığında onunla savaşma ya da ondan kaçma ikilemini yaşar ama başarılı futbolcular böyle bir durum karşısında savaşmayı, mücadele etmeyi seçenlerdir. Zihnin yaptığı seçim ile bedeni koordine eden zincirleme olaylar meydana gelir. Ruh halimiz bu zorluğun bilincindedir (bunu kabul etmekle hazırlanmış olan sporcu kendine daha çok inanır), duygularımız motivasyon kaynağı haline gelir (heyecan, kararlılık), bedenimiz harekete geçmek için hazırlanır (yüksek ve olumlu enerji dolar), aksiliklerle başa çıkabilecek kadar dirençli hale geliriz (zihinsel olarak dayanıklılık). Kısaca, zorlukları bizi yıkmaktan ziyade güçlendirip, geliştireceğini kabul etmek bizim zorluklara karşı olumlu zihinsel yapıyı oluşturmamıza katkı sağlar. Olumlu düşünebilen zihin ise, zihinsel olarak daha dayanıklı olacaktır. Dayanıklılık ise, futbolcuyu oyun içinde çözüm üreten ve sorumluluk alan bir sporcu yapacaktır."
- Şampiyonluk yarışında zihinsel dayanıklılığı yüksek takım bu süreci daha başarılı geçirecek gibi anlıyorum. Futbolcular neleri yapmaktan kaçınmalıdır peki?
"Birçok futbolcu daha önce yaşamış olduğu olumsuz deneyimleri, bu ana taşıyabiliyor. Aslında geçmişte yaşanılan olaylar deneyim olumsuz olsa bile insana öğrettiği çok önemli dersler vardır. Genellikle bu olumsuz deneyimlerden sonra futbolcular "ben bunu yapamam", "hiçbir zaman olmayacak", "zaten ben daha fazlasını yapamam", "benim elinden bu kadarı geliyor" gibi zihinsel çarpıtmalar ve genellemeler yaparak olumsuz yaklaşımı farkına varmadan kabul etmiş oluyor. Olması gereken ise, olumlu sözleri daha çok vurgulamalarıdır. "kendime inanıyorum", " bir dahakine daha iyisini yaparım", "sonuna kadar mücadele edecek gücüm var", " kendi en iyim için devam edeceğim"," zorluklar beni geliştirmek için var" vb olumlu iç konuşmalar ile kendi düşüncelerini ve duygularını yönetmeyi öğrenebilir."
- Olumlu düşünme şampiyonluk baskısını doğru yönetebilmeleri için anahtar diyebiliriz. Sportif başarıya etkisi için neler söyleyebilirsiniz?
"Hiç kimse başına gelebilecek olayları kontrol edemez. Özellikle konu futbol olunca bu imkansızdır. Bir maç içinde insanın kontrolünde olmayan birçok durum yaşanır. Karşılaşacağımız olayları kontrol edemiyorsak, kontrol edebileceğimiz şeye yani kendi düşünce, duygu ve davranışlarımızı seçme özgürlüğümüze yönelmeliyiz. Kendi seçimlerimiz ise aslında her şey demektir. Bunu bir sporcu değil Takım içindeki tüm sporcuların yapması en idealidir. Ancak, bir sporcunun bile devam ettirmesi maç içerisinde diğer futbolculara heyecan verebilir. Hatta teknik hocaların futbolculara bu konuda örnek olması takım halinde bu yaklaşımı gösterebilmeleri için önem arz etmektedir. Var olan baskıya bir de olumsuz düşünce ve bu düşüncelerin duygularınızı olumsuza sürüklemesi eklenirse, futbolcunun paniklemesi, öfkelenmesi, oyundan kopması, daha çok hata yapması işten bile değildir. Duygularımızın bizi yönetmesi değil bizim duygularımızı yönetmemiz bizleri başarıya ulaştırır. Tabii ki insan öfkelenir, stres yaşar, umutsuzluğa kapılabilir. Bunların olması gayet doğaldır. Ancak, bu duygular sporcuya ne yapması gerektiğini hatırlatır. Yapılması gereken ise, en iyi bildiği iş olan futbolu, keyif alarak, hedefine bağlı kalarak ve kendini kontrol ederek oyuna devam etmesidir."
- Şampiyonluk yarışını belirleyen psikolojik süreçleri doğru yöneten takımlar olacak bu durumda?
"Evet. Ancak sadece mental dayanıklılık yeterli değildir. Sezon başından itibaren, kulübün hedefi ve bu hedef doğrultusunda yaptığı fiziksel, teknik, taktik çalışmaların tam ve sağlıklı olması koşulu vardır. İyi performans ise, teknik, taktik, kondisyon ve psikolojik becerilerin tümünü kapsar. Benim aktardığım ise, diğer seçeneklerin tam yapılması halinde gerçekleşebilir. Futbol eksik yapılan her şeyi ortaya çıkartır. Neresi tam ve etkin çalıştırılmamışsa orası bir takımın en zayıf yeri olur. Ve zayıf yer o takımın başarısızlığına etki edecektir. O sebeple, sporda çalışma 4 konu üzerinden oluşturulmalıdır. Ve her birine gerekli zaman ve emek verilmelidir. Son haftaya kadar zihinsel dayanıklılık ve kazanmaya yönelik yaklaşım için en ufak bir çalışma yapılmışsa son maçta bunun olması şansa bırakılmış olur. Ve genelde şansa bırakılan işlerin başarı oranı düşüktür."