Spor Psikoloğu Sema Özdemir, şampiyonluk yarışının psikolijk yanlarını anlattı (Sabah.com.tr Özel)

- Olumlu düşünme şampiyonluk baskısını doğru yönetebilmeleri için anahtar diyebiliriz. Sportif başarıya etkisi için neler söyleyebilirsiniz?

"Hiç kimse başına gelebilecek olayları kontrol edemez. Özellikle konu futbol olunca bu imkansızdır. Bir maç içinde insanın kontrolünde olmayan birçok durum yaşanır. Karşılaşacağımız olayları kontrol edemiyorsak, kontrol edebileceğimiz şeye yani kendi düşünce, duygu ve davranışlarımızı seçme özgürlüğümüze yönelmeliyiz. Kendi seçimlerimiz ise aslında her şey demektir. Bunu bir sporcu değil Takım içindeki tüm sporcuların yapması en idealidir. Ancak, bir sporcunun bile devam ettirmesi maç içerisinde diğer futbolculara heyecan verebilir. Hatta teknik hocaların futbolculara bu konuda örnek olması takım halinde bu yaklaşımı gösterebilmeleri için önem arz etmektedir. Var olan baskıya bir de olumsuz düşünce ve bu düşüncelerin duygularınızı olumsuza sürüklemesi eklenirse, futbolcunun paniklemesi, öfkelenmesi, oyundan kopması, daha çok hata yapması işten bile değildir. Duygularımızın bizi yönetmesi değil bizim duygularımızı yönetmemiz bizleri başarıya ulaştırır. Tabii ki insan öfkelenir, stres yaşar, umutsuzluğa kapılabilir. Bunların olması gayet doğaldır. Ancak, bu duygular sporcuya ne yapması gerektiğini hatırlatır. Yapılması gereken ise, en iyi bildiği iş olan futbolu, keyif alarak, hedefine bağlı kalarak ve kendini kontrol ederek oyuna devam etmesidir."