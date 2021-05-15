Süper Lig canlı ve güncel puan durumu! Spor Toto Süper Lig'in son haftasına geldik. Bugün oynanacak olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları ile birlikte şampiyon takım belli olacak. Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanla zirveyi paylaşırken, diğer tarafta Fenerbahçe ise 79 puanla iki takımı takip ediyor. Şampiyonluk için pek çok ihtimalin bulunduğu bu akşamda, Süper Lig canlı puan durumu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte 15 Mayıs Spor Toto Süper Lig 42. son hafta canlı puan durumu!

SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU! (42. HAFTA)

Kritik viraja girilirken Süper Lig 42. hafta canlı puan durumu merak konusu oldu. Futbolseverler, Süper Lig puan durumu sıralaması ile canlı ve anlık olarak takımlarının durumunu öğrenmek istiyor. 42. hafta maç sonuçları neticesinde Süper Lig şampiyonu belli olacak.

İşte, Süper Lig canlı puan durumu sıralaması;