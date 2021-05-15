Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig güncel ve canlı puan durumu: 15 Mayıs 2021 Süper Lig 42. son hafta maç sonuçları ve canlı puan durumu!
Giriş Tarihi: 15.5.2021 20:46 Son Güncelleme: 15.5.2021 20:46

Süper Lig güncel ve : 15 Mayıs 2021 Süper Lig 42. son hafta maç sonuçları ve canlı puan durumu!

Süper Lig güncel ve canlı puan durumu: 15 Mayıs 2021 Süper Lig 42. son hafta maç sonuçları ve canlı puan durumu!

Spor Toto Süper Lig’de 42. hafta heyecanı bugün başlıyor. Bu hafta oynanacak mücadelelerle birlikte Türkiye Ligi Şampiyonu belli olacak. Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray’la aynı puanda olan ’ın 3 averaj üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig canlı puan durumuna göre, Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanla zirveyi paylaşıyor. Fenerbahçe ise, 79 puanla geriden geliyor. 2020-2021 sezonunun son maçlarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray şampiyon olmak için sahaya çıkacaklar. Diğer tarafta Gençlerbirliği ve Kayserispor ise ligde kalma mücadelesi verecek. İşte Spor Toto Süper Lig 42. hafta puan durumu! ve maçların saatleri;

Süper Lig canlı ve güncel puan durumu! Spor Toto Süper Lig'in son haftasına geldik. Bugün oynanacak olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları ile birlikte şampiyon takım belli olacak. Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanla zirveyi paylaşırken, diğer tarafta Fenerbahçe ise 79 puanla iki takımı takip ediyor. Şampiyonluk için pek çok ihtimalin bulunduğu bu akşamda, Süper Lig canlı puan durumu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte 15 Mayıs Spor Toto Süper Lig 42. son hafta canlı puan durumu!

SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU! (42. HAFTA)

Kritik viraja girilirken Süper Lig 42. hafta canlı puan durumu merak konusu oldu. Futbolseverler, Süper Lig puan durumu sıralaması ile canlı ve anlık olarak takımlarının durumunu öğrenmek istiyor. 42. hafta maç sonuçları neticesinde Süper Lig şampiyonu belli olacak.

İşte, Süper Lig canlı puan durumu sıralaması;

41. HAFTADA NELER OLDU?

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e Vodafone Park'ta oynanan maçta, sezonun en zorlanan 90 dakikalarından birine imza attı. Karagümrük'e karşı ilk yarıda 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, Ghezzal'ın golüyle beraberliği yakaladı. Maçın son dakikalarında Fatih Karagümrük, Borini ile skoru 2-1'e getirirken maç bu sonuçla tamamlandı.

Maç sonunda ise Vodafone Park'ta Valentin Rosier gözyaşlarını tutamazken, iki takımın yedek kulübeleri de karıştı.

DENİZLİ'DE 3 PENALTI 4 GOL!

Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor'a konuk olan Galatasaray, maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Recep Niyaz'ın golüyle skorun 2-1'e gelmesine engel olamadı. Son dakikaları adeta nefes kesen maçta, Galatasaray, Mostafa Mohamed'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi.

Maçta Galatasaray'a tam 3 penaltı çalınırken, bunlardan 2'si ağlarla buluştu. Son dakikalarda Mostafa Mohamed'in kullandığı penaltı tekrar edildi.

FENERBAHÇE FIRSAT TEPTİ

Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk eden sarı lacivertliler, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada şampiyonluk yolunda büyük fırsat tepti.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1 Kayade ve 48'de Hakan Arslan kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 90+3. dakikada Papiss Cisse'den geldi.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasından puan alması ve Galatasaray'ın da Malatyaspor karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. İki takım sezon içinde birbirlerine karşı 1'er galibiyet aldığı için ikili averaj devre dışı. Dolayısıyla puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak. Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı bulunuyor. Beşiktaş 1-0, Galatasaray da 3-0 kazanırsa averajlar +45'te eşitleneceği için en çok gol atan takıma bakılacak. Galatasaray şu ana kadar 77, Beşiktaş 87 gol attığı için siyah beyazlılar ipi göğüsleyecek.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenmesi ve lider Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray'ın berabere kalması ve Beşiktaş'ın maçını yitirmesi halinde yine sarı kırmızılılar kupayı müzesine götürecek. Sarı kırmızılıların en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş'ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de Galatasaray kupaya uzanacak.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

F.Bahçe için şampiyonluk adına tek ihtimal bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

İşte Spor Toto Süper Lig 42. Hafta maçları;

15 Mayıs Cumartesi:

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas Yeni 4 Eylül)

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stadı henüz belli değil)

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

CANLI - PUAN DURUMU

1. Beşiktaş - 81 Puan

2. Galatasaray - 81 Puan

3. Fenerbahçe - 79 puan

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Süper Lig güncel ve canlı puan durumu: 15 Mayıs 2021 Süper Lig 42. son hafta maç sonuçları ve canlı puan durumu!
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