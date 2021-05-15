Süper Lig'de şampiyon belli oldu... 42. son hafta ile beraber bir takım şampiyonluğa kavuştu ve Süper Lig şampiyonu kim oldu sorusu yanıt buldu. Son hafta maçları öncesinde Beşiktaş ve Galatasaray 81 puan, Fenerbahçe ise 79 puanda bulunuyordu. Şampiyonluğu belirleyecek maçlar 22.30'da sona erdi ve Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti! Bu gelişmenin ardından Süper Lig güncel puan durumu merak konusu oldu. Öte yandan, günlerdir taraftarların yanıtı aradığını 2021 Süper Lig Şampiyonu kim oldu konusu da netlik kazanmış oldu.
Süper Lig canlı puan durumu sıralaması ile taraftarlar, takımlarının anlık sıralamasını anbean görebiliyor.Beşiktaş, Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet ve averaj farkı ile şampiyonluğunu ilan etti. Bu gelişmenin ardından futbolseverler de Süper Lig puan durumu ile canlı ve anlık olarak takımlarının durumunu takip etmek istiyor. Peki, Süper Lig güncel puan durumu sıralaması nasıl oldu?
İşte, 42. hafta maç sonuçları, Süper Lig canlı puan durumu sıralaması ve şampiyon kim oldu konusuyla ilgili bilgiler;
MAÇ SONUCU | GÖZTEPE 1-2 BEŞİKTAŞ
GOL! 10' Vida
GOL! 24' Alpaslan
2' Beşiktaş maçında ilk şut Ghezzal'den geldi fakat top yukarıdan auta çıktı.
4' Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan açılan ortaya kimse dokunamadı.
GOL! 10' Beşiktaş, Vida'nın kafa golüyle maçta 1-0 öne geçmeyi başardı
GOL! 24' Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün golü maçta dengeyi sağladı. Skor 1-1 oldu.
30' Göztepe gole çok yaklaştı. Kullanılan serbest vuruşu sonrası kaleci Ersin son anda kornere çeldi.
GOL! Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın penaltı atışıyla skoru 2-1'e getirdi.
MAÇ SONUCU | GALATASARAY 3-1 YENİ MALATYASPOR
GOL! 39' Adem Büyük
1' Galatasaray, maça baskılı bir şekilde başladı.
11' Galatasaray'da Arda Turan çok net bir pozisyondan yararlanamadı.
15' Galatasaray, Ryan Babel'in kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Top, auta çıktı.
20' Emre Akbaba'nın vole vuruşunu kaleci çıkardı fakat öncesinde ofsayt olduğu tespit edildi.
23' Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun net pozisyonda vurduğu kafa şutuyla gole yaklaştı. Kaleci, gole izin vermedi.
GOL! 39' Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün golüyle maçta 1-0 öne geçti.
50' Galatasaray'da Kerem'in sert şutu üstten auta gitti.
GOL! 53' Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle maçta skoru eşitledi.
58' Galatasaray Babel ile net bir pozisyondan yararlanamadı.
GOL! 60' Galatasaray, Ryan Babel'in golüyle maçta geriden gelerek 2-1 öne geçmeyi başardı.
GOL! 90+3' Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, maçta skoru 3-1'e getirdi.
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLDU!
Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, son hafta evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 geçti. Ancak bu skor sarı-kırmızılılara yetmedi. 84 puan sonunda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tarihe geçti. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk oldu. Beşiktaş maçının son anları büyük heyecan fırtınasına sahne oldu.
CANLI - PUAN DURUMU
Canlı maç sonuçları sonrasında oluşan puan durumu
1. Beşiktaş - 84 Puan (2-1 Göztepe) - ŞAMPİYON
2. Galatasaray - 84 Puan (3-1 Yeni Malatya)
3. Fenerbahçe - 82 puan (2-1 Kayserispor)
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