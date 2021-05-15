Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'den düşen takımlar: 2021 Süper Lig'den TFF 1. Lige düşen takımlar
Giriş Tarihi: 15.5.2021 10:37 Son Güncelleme: 15.5.2021 10:38

'den düşen takımlar: 'den . Lige düşen takımlar

Süper Lig'den düşen takımlar: 2021 Süper Lig'den TFF 1. Lige düşen takımlar

'de şampiyonluk ve sıralama yarışı bu akşam sona eriyor. Kıyasıya rekabette lig şampiyonunun belirlenmesi son haftaya kalırken, Süper Lig'den düşen takımlar da merak konusu oldu. Önceki yıllara göre daha fazla takımın yarıştığı Süper Lig'de heyecan bu yıl daha yoğun ve uzun sürdü. Peki, Süper Lig'den düşen takımlar belli oldu mu? İşte, son haftadaki puan durumuna göre 'den . Lige düşen takımlar...

'de küme düşen takımlar hangileri sorusu, bu haftanın en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Şampiyonluk yarışında Süper Lig'de kıyasıya bir mücadele sürerken, şampiyonun belirlenmesi son haftaya kaldı. Bunun yanında küme düşme hattındaki takımlar uzun süre önce şekillenmeye başladı. Küme düşen takımlar, . Lig'de mücadele edecek. Peki, son hafta müsabakaları öncesi Süper Lig'de puan durumu nasıl ve Süper Lig'den düşen takımlar belli oldu mu? İşte, 2020-2021 sezon sonunda, Süper Lig'den düşen takımlar...

Süper Lig'den düşen takımlar: 2021 Süper Lig'den TFF 1. Lige düşen takımlar

ERZURUMSPOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi ancak küme düşmekten kurtulamadı.

ANKARAGÜCÜ

Anakaragücü de Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilerek averajla kümede kalma mücadelesi veren rakipleri Gençlerbirliği ve Kayserispor'un gerisinde kaldı ve . Lig'e düştü.

Süper Lig'den düşen takımlar: 2021 Süper Lig'den TFF 1. Lige düşen takımlar

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SON DURUM

'in 41. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen MKE Ankaragücü küme düşerken, başkentin bir diğer temsilcisi Gençlerbirliği ise Göztepe'yi mağlup ederek ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı.

Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün bitime bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'den düşen takımlar: 2021 Süper Lig'den TFF 1. Lige düşen takımlar

Gençlerbirliği son hafta deplasmanda Trabzonspor'u yenerse puanını 41'e çıkaracak. Hes Kablo Kayserispor'un da son maçında Fenerbahçe'ye yenilmesi durumunda puanlar eşitlenecek.

Süper Lig'den düşen takımlar: 2021 Süper Lig'den TFF 1. Lige düşen takımlar

DENİZLİSPOR

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın 72. dakikasında Braian Samudio'nun golüne engel olamayan yeşil-siyahlı ekip müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ligde 39. haftayı 28 puanla son sırada geçen Yukatel Denizlispor'un matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı.

Süper Lig'den düşen takımlar: 2021 Süper Lig'den TFF 1. Lige düşen takımlar

Bu sezon 21. kez 'de mücadele eden Yukatel Denizlispor, 9 sezon aradan sonra 2019-2020'de Süper Lig'e döndü.

Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te yer aldıktan sonra 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez lige veda etti.

Geçen yıl 4 farklı teknik adamın görev yaptığı yeşil-siyahlı ekibi bu sezon da Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'nin ardından Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve Ali Tandoğan çalıştırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Tam kapanma sona eriyor! İşte adım adım kademeli normalleşme
Son dakika: Süper Lig'de şampiyonluk için tarihi karar! Kimse bunu beklemiyordu, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Temmuz’da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak
Güzel oyuncu Pınar Altuğ o eleştirilere böyle yanıt verdi! ‘Ben evlendim kime ne?'
Gram altın psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için oyun değiştirici 2 gelişme: Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
Mehmet Ali Erbil'den çıplak fotoğraflarla ilgili yeni açıklama: Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise kullanıldık!
İsrail 3 koldan Filistin'i katlediyor
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk maçları öncesi çok konuşulacak sözler! "Bu tip maçlarda yabancı futbolculara..."
SON DAKİKA HABERİ: Ankara'da piknik dönüşü traktör faciası: 4 ölü, 18 yaralı
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'den düşen takımlar: 2021 Süper Lig'den TFF 1. Lige düşen takımlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA