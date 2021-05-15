Süper Lig'den küme düşen takımlar 2021: Süper Lig'den TFF 1. Lige düşen takımlar kimler oldu?

Süper Lig'de küme düşen takımlar hangileri sorusu, bu haftanın en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Şampiyonluk yarışında Süper Lig'de kıyasıya bir mücadele sürerken, şampiyonun belirlenmesi son haftaya kaldı. Bunun yanında küme düşme hattındaki takımlar uzun süre önce şekillenmeye başladı. Küme düşen takımlar, TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Peki, son hafta müsabakaları sonrası Süper Lig'de puan durumu nasıl ve Süper Lig'den düşen takımlar belli oldu mu? İşte, 2020-2021 sezon sonunda, Süper Lig'den düşen takımlar...
ERZURUMSPOR
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi ancak küme düşmekten kurtulamadı.
ANKARAGÜCÜ
Anakaragücü de Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilerek averajla kümede kalma mücadelesi veren rakipleri Gençlerbirliği ve Kayserispor'un gerisinde kaldı ve TFF 1. Lig'e düştü.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SON DURUM
Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen MKE Ankaragücü küme düşerken, başkentin bir diğer temsilcisi Gençlerbirliği ise Göztepe'yi mağlup ederek ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı.
Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün bitime bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Gençlerbirliği son hafta deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi ve küme düşen son takım oldu.
DENİZLİSPOR
Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın 72. dakikasında Braian Samudio'nun golüne engel olamayan yeşil-siyahlı ekip müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ligde 39. haftayı 28 puanla son sırada geçen Yukatel Denizlispor'un matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı.
Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Denizlispor, 9 sezon aradan sonra 2019-2020'de Süper Lig'e döndü.
Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te yer aldıktan sonra 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez lige veda etti.
Geçen yıl 4 farklı teknik adamın görev yaptığı yeşil-siyahlı ekibi bu sezon da Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'nin ardından Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve Ali Tandoğan çalıştırdı.