Süper Lig'in 2020-2021 sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile son buldu. Ülkemizi seneye beş takım Avrupa'da temsil edecek. 2 takım Şampiyonlar Ligi, 1 takım UEFA Avrupa Ligi ve 2 takım ise ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligine gidecek. Bu noktada, UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir, statüsü ne ve elemeleri ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Zira, Türkiye Kupası'nı kazanacak takımın durumuna göre Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligine gidebilir. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir, ne zaman başlıyor? Fenerbahçe Avrupa Ligine mi Avrupa Konferans Ligine mi katılacak? Detaylar şöyle...