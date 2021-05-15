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Giriş Tarihi: 15.5.2021 20:25 Son Güncelleme: 15.5.2021 20:27

: Kimin şampiyon olduğu beni ilgilendirmiyor!

Ünal Karaman: Kimin şampiyon olduğu beni ilgilendirmiyor!

Teknik Direktörü , 'la oynayacakları şampiyonluk maçı öncesinde yayıncı kuruluşa karşılaşmayla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Hafta içerisinde konuşulan birçok konuya da yanıt veren Ünal Karaman, "Şampiyon takımın kim olacağı beni ilgilendirmez." diye konuştu.

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak olan Göztepe, sezonun son maçında şampiyonluğu belirleyecek olan maça çıkıyor. Maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Hafta içerisinde konuşulan birçok konuya da yanıt verdi. Ünal Karaman, "Şampiyon takımın kim olacağı beni ilgilendirmez." diye konuştu. Karşılaşma bu akşam saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak.

İşte Ünal Karaman'ın açıklamaları...

"KİMİN ŞAMPİYON OLDUĞU BENİ İLGİLENDİRMEZ"

Ben şampiyon olmadıktan sonra kimin şampiyon olduğu beni ilgilendirmez. Hak edeni alkışlarız. Oyuncularımdan beklentim, kendilerine yakışır şekilde mücadele etmeleri. Umarım, kimse farklı şeylerin arayışi içerisine girmez.

Çok saygı duyduğumuz bir rakiple oynayacağız ama bizim de bir hedefimiz var. Ben hiçbir maça hedefsiz çıkmam. Samimi mücadelemizi, samimi gayretimizi insanlar farklı değerlendirirse üzülürüm.

Gururla ay-yıldızıma baktığım, selam verdiğim bir milletin mensubu olarak böyle basit ve sığ düşünceler, bu maçlar öncesinde yordu bizi. Biz işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz.

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Ünal Karaman: Kimin şampiyon olduğu beni ilgilendirmiyor!
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