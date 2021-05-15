üper Lig'in final haftasında bugün Göztepe ile karşılaşacak olan lider Beşiktaş'ta, gözler Cyle Larin'e çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlıların mutlak galibiyete ve averajını korumaya ihtiyacı olduğu mücadelede Kanadalı yıldızdan beklentiler ise çok yüksek.Yalçın, öğrencisini maça motive edip öz güvenini artırmak için yoğun gayret gösterirken, "Hatayspor'a 4 tane attın, daha önce de defalarca yaptın, yine yaparsın. Sana güveniyorum, inanıyorum. Sen de kendine güven ve mücadeleni bırakmadan bizi zafere taşıyacak golleri at" ifadelerini kullandı. Larin ise "Söz hocam, üzerime düşen görevi yerine getireceğim. Maç sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf biz olacağız" karşılığını verdi.BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe ile oynayacakları final maçında sezonu kapatan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic dışında sakatlıkları süren Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar'dan faydalanamayacak. Adem Ljajic ve Gökhan Töre'nin durumları ise bugün maç öncesi yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.Beşiktaş'ta sakat futbolcular da maç kafilesinde yer aldı. Siyah-beyazlılar İzmir'de çiçeklerle karşılanırken asbaşkan Emre Kocadağ, "Zor süreçlerden geçtik, inşallah şampiyonlukla süsleriz. İzmir bize uğurlu geliyor. Oyuncuların ruh hali gayet iyi, sakat oyuncular da takımla olmak istedi" dedi.PFDK, Karagümrük maçından sonra çıkan olaylar nedeniyle Cenk Tosun'a 3, Aboubakar'a ise 1 maç men cezası verdi. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Ozan Köprülü'ye de 1 maç ceza kesildi. Sakatlığı devam eden Cenk sezonu kapatmıştı. Aboubakar ise iyileşmesi durumunda salı günkü kupa maçında forma giyebilecek. Bu arada saha olayları ve stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle siyah-beyazlı kulübe de toplam 320 bin TL para cezası geldi.Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün yaptığı açıklamada Göztepe maçı için "Çocuklarımızın öyle ekstra bir prime ihtiyacı yok ama her zaman verdiğimizin biraz fazlasını vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.Siyah-beyazlı yönetim galibiyete 25 bin TL prim verirken son maçlarda rakam giderek yükselmişti. Beşiktaşlı futbolcular, Kayseri maçında 70 bin, Rize karşılaşmasında 90 bin, Hatay galibiyetinde de 150 bin TL prime hak kazanmıştı.