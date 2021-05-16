Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Beşiktaş, 84 puan toplayarak averaj farkı ile Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Siyah beyazlı taraftarlar ise şimdiden gelecek sezonun hesaplarını yapmaya başladı. Bu noktada, Beşiktaş Şampiyonlar Ligine direkt gidecek mi sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, uluslararası kupalarda uzun süredir Türk takımlarının başarı gösterememesinden dolayı lig puanımız ciddi anlamda düşüş yaşadı. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligine direkt katılacak mı? Beşiktaş Şampiyonlar Ligine direkt nasıl gider? İşte, olasılıklar...