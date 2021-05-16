Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, kupayı müzesine götürmenin coşkusu dışında büyük bir gelirin de sahibi olabilir. Siyah-beyazlı kulüp, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılım şansı elde etmesi halinde önemli bir meblağ kazanacak. Kara Kartal, 15 milyon Euro (150 milyon TL) ayakbastı parasının yanında yaklaşık 20 milyon Euro (200 milyon TL) da yayın geliri elde edecek. Öte yandan gruplarda alınacak her galibiyet için 2.7 milyon Euro verilirken, beraberlik için de 900 bin Euro ödeniyor.