Lille formasıyla şampiyonluğa koşan milli futbolcumuz Burak Yılmaz, eski takımı Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası kaptan Atiba ve Beşiktaş menajeri Halil Yazıcıoğlu'nu arayarak tebrik etti.
DORUKHAN TOKÖZ DE PAYLAŞTI
Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz de Burak Yılmaz ile yaptığı telefon görüşmesinin görüntüsünü paylaştı ve diğer milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı etiketleyerek Lille'in şampiyonluk için kalan 2 maçına atıfta bulunarak "Kupa yakında" ifadesini kullandı.