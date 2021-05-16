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Giriş Tarihi: 16.5.2021 14:30 Son Güncelleme: 16.5.2021 14:53

'dan şampiyon 'ın yıldızlarıyla görüştü!

Burak Yılmaz'dan şampiyon Beşiktaş'ın yıldızlarıyla görüştü!

formasıyla şampiyonluğa koşan milli futbolcumuz , eski takımı 'ın şampiyonluğu sonrası kaptan ve Beşiktaş menajeri 'nu arayarak tebrik etti.

Lille formasıyla şampiyonluğa koşan milli futbolcumuz Burak Yılmaz, eski takımı Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası kaptan Atiba ve Beşiktaş menajeri Halil Yazıcıoğlu'nu arayarak tebrik etti.



DORUKHAN TOKÖZ DE PAYLAŞTI
Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz de Burak Yılmaz ile yaptığı telefon görüşmesinin görüntüsünü paylaştı ve diğer milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı etiketleyerek Lille'in şampiyonluk için kalan 2 maçına atıfta bulunarak "Kupa yakında" ifadesini kullandı.

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Burak Yılmaz'dan şampiyon Beşiktaş'ın yıldızlarıyla görüştü!
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