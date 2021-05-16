Devamı yeni sezonda

için prestij, Gençlerbirliği için sezona bedel maçta oyunun hakimi ev sahibi bordomavililerdi. İlk yarıyı Ekuban'ın attığı golle 1-0 önde kapatan Trabzonspor'un farka ulaşmasındaki en büyük engel Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt oldu. İkinci yarıda Başkent ekibi, bir gol bulsa da yeterli olmadı. Bordo-mavili takımla yolları bu maçın ardından ayrılacak olan Benik Afobe, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atarken, Gençlerbirliği ise bu sonuçla lige veda eden dördüncü takım oldu.Teknik Direktörü Abdullah Avcı şunları söyledi:Bu sezon Trabzonspor formasıyla 33. maçına çıkan Caleb Ekuban, Gençlerbirliği ağlarını da sarstı. Gol sayısını 10'a yükselten Ekuban'ın, 5 de asisti var.