Devamı yeni sezonda

Trabzonspor, ligi Gençlerbirliği galibiyeti ile tamamladı. Bordo-mavililer, Başkent ekibi karşısında baştan sona üstün oynadığı maçı Ekuban ve son kez forma giyen Afobe’nin golleri ile kazandı. G.Birliği ise ligden düşen 4. takım oldu
Trabzonspor için prestij, Gençlerbirliği için sezona bedel maçta oyunun hakimi ev sahibi bordomavililerdi. İlk yarıyı Ekuban'ın attığı golle 1-0 önde kapatan Trabzonspor'un farka ulaşmasındaki en büyük engel Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt oldu. İkinci yarıda Başkent ekibi, bir gol bulsa da yeterli olmadı. Bordo-mavili takımla yolları bu maçın ardından ayrılacak olan Benik Afobe, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atarken, Gençlerbirliği ise bu sonuçla lige veda eden dördüncü takım oldu.
ÇOK FARKLI OLACAĞIZ Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı şunları söyledi: "Kazanarakkapatmak çok iyi. Yukarıyaçıkan bir performansımızvardı. Önümüzdekisezon daha farklıolacak bunun sözünüveriyorum. Deniz dalgalıolacak ve en tepesindeolacak. Trabzonsporşampiyonluk için oynarçünkü ruhunda var bu...Herkes yoğun bir şekildeçalışıyor. İyi çalışmalarvar. Takımı vekulübü bilen, katkı sağlayacakfutbolcular ileçok farklı bir Trabzonsporolacak."
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Bu sezon Trabzonspor formasıyla 33. maçına çıkan Caleb Ekuban, Gençlerbirliği ağlarını da sarstı. Gol sayısını 10'a yükselten Ekuban'ın, 5 de asisti var.