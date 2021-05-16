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Giriş Tarihi: 16.5.2021

Devamı yeni sezonda

YUNUS EMRE SEL
Devamı yeni sezonda

, ligi galibiyeti ile tamamladı. Bordo-mavililer, Başkent ekibi karşısında baştan sona üstün oynadığı maçı Ekuban ve son kez forma giyen Afobe’nin golleri ile kazandı. G.Birliği ise ligden düşen 4. takım oldu

Trabzonspor için prestij, Gençlerbirliği için sezona bedel maçta oyunun hakimi ev sahibi bordomavililerdi. İlk yarıyı Ekuban'ın attığı golle 1-0 önde kapatan Trabzonspor'un farka ulaşmasındaki en büyük engel Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt oldu. İkinci yarıda Başkent ekibi, bir gol bulsa da yeterli olmadı. Bordo-mavili takımla yolları bu maçın ardından ayrılacak olan Benik Afobe, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atarken, Gençlerbirliği ise bu sonuçla lige veda eden dördüncü takım oldu.

ÇOK FARKLI OLACAĞIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı şunları söyledi: "Kazanarak kapatmak çok iyi. Yukarıya çıkan bir performansımız vardı. Önümüzdeki sezon daha farklı olacak bunun sözünü veriyorum. Deniz dalgalı olacak ve en tepesinde olacak. Trabzonspor şampiyonluk için oynar çünkü ruhunda var bu... Herkes yoğun bir şekilde çalışıyor. İyi çalışmalar var. Takımı ve kulübü bilen, katkı sağlayacak futbolcular ile çok farklı bir Trabzonspor olacak."

10
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 33. maçına çıkan Caleb Ekuban, Gençlerbirliği ağlarını da sarstı. Gol sayısını 10'a yükselten Ekuban'ın, 5 de asisti var.

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