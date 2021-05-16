Fatih Terim veda etti

“Mukavelem bitiyor. Hakkınızı helal edin. Bazı zamanlar istifa zamanıydı ama G.Saray için yapmadım. İçerideki düşmanlarımız daha tehlikeli. Oyunculara, hocalara söylenen şeyler olacak şey midir? Hep içimize attık. G.Saray’ın başka sorunları var.”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçtan sonra esti gürledi. İşte satır başları: MUKAVELEMIZ bitiyor. Bazı zamanlar istifa zamanıydı ama Galatasaray için yapmadım. O kadar çok şeylerle uğraştık ki. Biz TFF ve kurullarına göğüs gererken, TFF ve kurullarına teşekkür edenlerle karşılaşıyoruz. Her yerle ayrı uğraş, bir de içeriyle uğraş. Çok evvel bitirmemiz gerekirdibu yarışı. Ciddi yaralar aldık. Ben yalnızımdediğimde az kişi anladı. Dramatik bir finaloldu. 2 golle kaçtı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. HERKES patlamış mısırı, çekirdeği ile TV karşısına geçti, herkesin bu dönemini güzel geçirmesini sağladık. Dokunulmaz olmak için güçlü olmak lazım. Galatasaray hep güçlü olmalı. İçerideki düşmanlarımız daha tehlikeli. SEZONUN en sıkıntılı zamanında oyunculara hocalara söylenen şeyler olacak şey midir? Hep içimize attık. G.Saray'ın çok başka sorunları var. Haziran'da seçim yapacaksınız! Transfer ne zaman? 8 oyuncunun kontratı bitti. Enkazı temizlemeden bir yere gidemeyiz. GEÇEN hafta yayıncı kuruluşun spikeri Güntekin Onay "Malatya hiç 3 gol yemedi" diyor. Lig beşincisinin, 7 gol yemesini hiç sorgulamadı ama. G.Saray'ın hocasına, oyuncusuna kolay ilişilmemeli."