Fatih Terim veda etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçtan sonra esti gürledi.bitiyor. Bazı zamanlar istifa zamanıydı ama Galatasaray için yapmadım.kadar çok şeylerle uğraştık ki. Biz TFF ve kurullarına göğüs gererken, TFF ve kurullarına teşekkür edenlerle karşılaşıyoruz. Her yerle ayrı uğraş, bir de içeriyle uğraş.2 golle kaçtı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.patlamış mısırı, çekirdeği ile TV karşısına geçti, herkesin bu dönemini güzel geçirmesini sağladık. Dokunulmaz olmak için güçlü olmak lazım. Galatasaray hep güçlü olmalı. İçerideki düşmanlarımız daha tehlikeli.en sıkıntılı zamanında oyunculara hocalara söylenen şeyler olacak şey midir? Hep içimize attık. G.Saray'ın çok başka sorunları var. Haziran'da seçim yapacaksınız! Transfer ne zaman? 8 oyuncunun kontratı bitti. Enkazı temizlemeden bir yere gidemeyiz.hafta yayıncı kuruluşun spikeri Güntekin Onaydiyor. Lig beşincisinin, 7 gol yemesini hiç sorgulamadı ama. G.Saray'ın hocasına, oyuncusuna kolay ilişilmemeli."