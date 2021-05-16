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Giriş Tarihi: 16.5.2021

ruhu budur

Galatasaray ruhu budur

“Kimse buraya kadar geleceğimize inanmazdı. Ama 2 gol ile şampiyonluğu kaybettik. Sonuna kadar mücadele ettik.”

G.Saray kaptanı Fernando Muslera, Beşiktaş'ı tebrik ederek başladığı konuşmasında kendi takım arkadaşlarını da övdü. Her takım için uzun ve zorlu bir sezon olduğunu belirten Uruguaylı file bekçisi, "Kimse bize inanmazdı buraya kadar geleceğimize. Ama 2 gol ile şampiyonluğu kaybettik. Mağlubiyet serimiz oldu, bu dönem bizim de şanssız dönemimizdi. Negatifleri değil de pozitiflere önem veririm. Son dakikaya kadar mücadele ettik. G.Saray ruhu budur" dedi.

ARDA'DAN İSYAN
MAÇA ilk 11'de başlayan ve 45 dakikanın ardından oyundan çıkan Arda Turan maçın ardından ise şunları söyledi: "İyi bir takım ruhu gösterdik. Sonu farklı olsun isterdim. Özellikle son 3 maçta şampiyonluğu alabileceğimizi gösterdik. Özellikle Denizli'de çok farklı olabilirdi. Tekrar ayağa kalkıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bu futbol yönetimi ile Türk takımları Ocak ayını göremez. Sezon içinde çok doğrandık. Biz bunların da üstesinden geliriz. G.Saray onların düşündüklerinden çok daha büyük bir camia."

FERNANDES'İN MACERASI BİTTİ
GALATASARAY'IN sezonun 2. yarısında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisinin alınması gündemde olan Gedson Fernandes, dünkü karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takıma veda etti. 22 yaşındaki Portekizli oyuncu yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Galatasaray" dedi. Fernando Muslera da Gedson'un paylaşımına, "Katkın için teşekkürler, harika oyuncusun" diyerek cevap verdi.

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Galatasaray ruhu budur
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