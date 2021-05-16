Galatasaray ruhu budur

.Saray kaptanı Fernando Muslera, Beşiktaş'ı tebrik ederek başladığı konuşmasında kendi takım arkadaşlarını da övdü. Her takım için uzun ve zorlu bir sezon olduğunu belirten Uruguaylı file bekçisi, "Mağlubiyet serimiz oldu, bu dönem bizim de şanssız dönemimizdi." dedi.MAÇA ilk 11'de başlayan ve 45 dakikanın ardından oyundan çıkan Arda Turan maçın ardından ise şunları söyledi: "İyi bir takım ruhu gösterdik. Sonu farklı olsun isterdim. Özellikle son 3 maçta şampiyonluğu alabileceğimizi gösterdik. Özellikle Denizli'de çok farklı olabilirdi. Tekrar ayağa kalkıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz.Sezon içinde çok doğrandık. Biz bunların da üstesinden geliriz. G.Saray onların düşündüklerinden çok daha büyük bir camia."GALATASARAY'IN sezonun 2. yarısında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisinin alınması gündemde olan Gedson Fernandes, dünkü karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takıma veda etti. 22 yaşındaki Portekizli oyuncu yaptığı paylaşımda,dedi. Fernando Muslera da Gedson'un paylaşımına,diyerek cevap verdi.