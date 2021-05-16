Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaraylı yeğenini Beşiktaşlı olsun diye kutlamalara getirdi
Giriş Tarihi: 16.5.2021 12:03 Son Güncelleme: 16.5.2021 12:09

Galatasaraylı yeğenini Beşiktaşlı olsun diye kutlamalara getirdi

DHA
Galatasaraylı yeğenini Beşiktaşlı olsun diye kutlamalara getirdi

'ın şampiyonu olmasıyla birlikte, 16. şampiyonluğunu kutlamak isteyenler 'na akın etti. Bir Beşiktaş taraftarı,  forması ile gelen yeğenini Beşiktaşlı yapabilmek için kutlamalara getirdi. Taraftar grubu polisin uyarılarıyla stadyum çevresinden uzaklaştırıldı.

Beşiktaş taraftarları Vodafone Park Stadyumu önünde toplanarak meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutladı. Yüzlerce kişi şampiyonluğu kutlamak için toplandıkları stadyum önünden emniyet güçlerinin uyarıları ile uzaklaştırıldı. Taşkınlık çıkaranlar gözaltına alındı.

"BEŞİKTAŞLI OLMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Galatasaray formalı yeğeni ile kutlamalara gelen bir Beşiktaş taraftarı ise, "Beşiktaşlı olması için mücadele ediyoruz. Yapana kadar da mücadele edeceğiz. Maça da getirdim, gol attığında da seviniyor, yani içinde bir Beşiktaşlı sevgisi var. Ağabeyimin oğlu, yapana kadar da uğraşacağız. Kısmet artık" dedi. Galatasaraylı küçük çocuğun dedesi ise "Akşam, 'Dede ben Beşiktaşlı olacağım' dedi. O yüzden buraya getirdik. Olacak da başka seçeneği yok" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Erdoğan’dan normalleşme takvimi açıklaması: Tam kapanma ve yasaklar ne zaman bitecek? Yeni sokağa çıkma yasağı olacak mı, normalleşme ne zaman?
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı! Kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasağı saatleri değişti
Son dakika: Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası olay sözler! "Galatasaray kaybetti çünkü..."
Son dakika: Maç sonunda Fatih Terim'den maçın ardından Mustafa Cengiz'e gönderme: "Büyük bir ayıp..."
Son dakika haberi: İşte Türkiye'nin kontrollü normalleşme planı! Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklayacak...
Son dakika: Hamas'tan İsrail'e sert yanıt: Onlarca füze ateşlendi, İsrail'de siren sesleri yükseliyor
Son dakika | Terörist Murat Karayılan'dan 'Pençe' itirafı: Öleceksiniz diye talimat verdik...
Son dakika... Elitler çetesi çökertildi! Ünlü isimleri şoka uğratan hırsızlık...
SON DAKİKA: Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş! Sergen Yalçın muhteşem maç sonunda tarihe geçti...
Son dakika: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaraylı yeğenini Beşiktaşlı olsun diye kutlamalara getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA