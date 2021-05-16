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Giriş Tarihi: 16.5.2021

ve Peres imzaya geliyor

Gervinho ve Peres imzaya geliyor
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından transfer bombalarını patlattı: "Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde seyahat durumlarına bağlı olarak Gervinho ve Peres imzalamaya gelecekler. Biten iki transfer onlar. Şu an görüşmelerimizin devam ettiği 3 oyuncu daha var. 10 gün içerisinde onları da netleştiririz. Bu sene bir provaydı, bizi önümüzdeki sene izlesinler. Sörloth da gelebilir mi? Gelebilir, şöyle... 33 gol atan, 11 asist yapan oyuncuyu gönderdik Leipzig'e ama 5 gol ve 2 asistte kaldı.. İyi de para verdiler.. Böyle giderse piyasası düşecek. Göndersinler, tekrar parlatalım."

UĞURCAN TAKIMDAN AYRILABİLİR
AĞAOĞLU, Socios.com'da sezonun oyuncusu seçilen Uğurcan'a ödülünü verirken, teklifler için de şunları söyledi: "Abdülkadir Ömür ile alakalı menajerler vasıtası ile yoklamalar var. İlerleyen süreç içerisinde göreceğiz ama şu anki planda gidecek oyuncu gibi gözüken Uğurcan Çakır. O da değerini bulursa... Ayrıca Ekuban'a da birkaç İtalyan kulübünden teklif var."

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Gervinho ve Peres imzaya geliyor
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