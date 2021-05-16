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Giriş Tarihi: 16.5.2021 21:17 Son Güncelleme: 16.5.2021 21:22

Kaleci Alisson 90+5'te galibiyet golünü attı! Liverpool ümitlerini korudu...

AA
Kaleci Alisson 90+5'te galibiyet golünü attı! Liverpool ümitlerini korudu...

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool, Albion'ı 90+5'inci dakikada attığı golle 2-1 yendi. Kırmızılar bu galibiyetle umutlarını diri tuttu.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında puan tablosunun 5. basamağındaki Liverpool, küme düşmesi kesinleşen West Bromwich'e konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı, West Bromwich'ten Robson-Kanu'nun 15 ve Liverpool'dan Salah'ın 33. dakikada kaydettiği gollerle 1-1 sonuçlandı.

Liverpool'un 90+5'inci dakikada kullandığı köşe vuruşu için rakip ceza sahasına gelen kaleci Alisson, yaptığı kafa vuruşuyla takımının sahadan galip ayrılmasını sağladı.

West Bromwich Albion kadrosundaki milli futbolcu Okay Yokuşlu, ilk 11'de sahaya çıktı ve 75. dakikada yerini Livermore'a bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Liverpool, puanını 63'e yükseltirken, West Bromwich Albion 26 puanda kaldı.

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Şampiyonlar Ligi'ne kalma yarışı veren Liverpool, gelecek hafta Burnley'ye konuk olacak. Ligin 3. ve 4. sırasındaki Chelsea ise Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

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Kaleci Alisson 90+5'te galibiyet golünü attı! Liverpool ümitlerini korudu...
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