Kara Kartal para basacak

üper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, kupayı müzesine götürmenin coşkusu dışında büyük bir gelirin de sahibi olabilir. Siyah-beyazlı kulüp, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılım şansı elde etmesi halinde önemli bir meblağ kazanacak.Öte yandan gruplarda alınacak her galibiyet için 2.7 milyon Euro verilirken, beraberlik için de 900 bin Euro ödeniyor.Devler Ligi'nin yanı sıra Beşiktaş, Süper Lig için de büyük bir parayı kasasına koydu. Ligde 27 galibiyet ile 6 beraberlik alan ve şampiyonluk ipini göğüsleyen siyah-beyazlılar, puan primlerinden 73.5 milyon TL elde etti. Kartal, TFF'den galibiyet başına yaklaşık 2.5 milyon TL, beraberlikler için ise 1 milyon TL prim aldı. Ligde şampiyonluk sayısı 16'ya ulaşanKartal'ın toplam geliri 490 milyon TL'yi geçecek.SÜPER Lig'de şampiyonluk kupasını havaya kaldırmayı başaran Beşiktaş'ta 12 futbolcu, kariyerinin ilk mutluluğunu tattı. Daha önce hiç kupa coşkusunu yaşayamayan Hasic, N'Koudou, Larin, Mensah, Muhayer, Dorukhan, Bilal, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Montero, Serdar Saatçi ve Emre Bilgin; teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte ilk kupalarını kazandılar.Siyah-beyazlı futbolcular, zorlu 90 dakika sonrası bitiş düdüğüyle mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Oyuncular birbirlerine sarılırken, bayraklarla şampiyonluk turları attı. Bazı isimler de kartal pozu vererek sevincini yaşadı.