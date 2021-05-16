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Giriş Tarihi: 16.5.2021

Kara Kartal para basacak

TANER KARAMAN
Kara Kartal para basacak

Devler Ligi’ne ayakbastı parası olarak 155 milyon TL alacak olan Beşiktaş’ın geliri, diğer kazançlarla birlikte 490 milyon TL’yi aşacak

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, kupayı müzesine götürmenin coşkusu dışında büyük bir gelirin de sahibi olabilir. Siyah-beyazlı kulüp, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılım şansı elde etmesi halinde önemli bir meblağ kazanacak. Kara Kartal, 15 milyon Euro (150 milyon TL) ayakbastı parasının yanında yaklaşık 20 milyon Euro (200 milyon TL) da yayın geliri elde edecek. Öte yandan gruplarda alınacak her galibiyet için 2.7 milyon Euro verilirken, beraberlik için de 900 bin Euro ödeniyor.

PUAN PRİMLERİNDEN 73.5 MİLYON TL
Devler Ligi'nin yanı sıra Beşiktaş, Süper Lig için de büyük bir parayı kasasına koydu. Ligde 27 galibiyet ile 6 beraberlik alan ve şampiyonluk ipini göğüsleyen siyah-beyazlılar, puan primlerinden 73.5 milyon TL elde etti. Kartal, TFF'den galibiyet başına yaklaşık 2.5 milyon TL, beraberlikler için ise 1 milyon TL prim aldı. Ligde şampiyonluk sayısı 16'ya ulaşan Beşiktaş, şampiyonluk primi olarak 63 milyon TL kazanacak. Kartal'ın toplam geliri 490 milyon TL'yi geçecek.

HEDEFİ 12'DEN VURDU
SÜPER Lig'de şampiyonluk kupasını havaya kaldırmayı başaran Beşiktaş'ta 12 futbolcu, kariyerinin ilk mutluluğunu tattı. Daha önce hiç kupa coşkusunu yaşayamayan Hasic, N'Koudou, Larin, Mensah, Muhayer, Dorukhan, Bilal, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Montero, Serdar Saatçi ve Emre Bilgin; teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte ilk kupalarını kazandılar.

DÜDÜK ÇALDI, COŞKU TAVAN YAPTI
Siyah-beyazlı futbolcular, zorlu 90 dakika sonrası bitiş düdüğüyle mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Oyuncular birbirlerine sarılırken, bayraklarla şampiyonluk turları attı. Bazı isimler de kartal pozu vererek sevincini yaşadı.

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