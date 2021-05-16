Kocadağ: Sözümüzü yere düşürmedik

Asbaşkanı Emre Kocadağ, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. "Arifeyi gösterdik, bayramı göstermeyeceğiz" demeci hakkında da konuşan Kocadağ, "Öyle oldu galiba. Hamdolsun sözümüz yere düşmedi. Mecazi anlamı olan bir cümleydi. Kimseyi incitmek için söylemedik. Kendi takımımıza inanç için söyledik" ifadelerini kullandı. Şampiyonluğa sezon başından beri inandıklarını belirten siyah-beyazlı yönetici, "İnancımız hiç eksilmedi. Sonu çok güzel oldu. İnşallah seneye de futbolun güzelliklerini konuşacağımız ve sonunda yine Beşiktaş'ın mutlu bitireceği bir yıl olur. 19 Mayıs'ta şampiyonluğumuzu kutlamak istiyoruz. Belli prosedürler var. Onları ayarlamaya çalışıyoruz" dedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesine de değinen Kocadağ, "Haftaya hocamızla oturur konuşuruz. Bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. İnşallah onu tatile sözleşme imzalamış bir şekilde göndeririz" diye konuştu.