Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocadağ: Sözümüzü yere düşürmedik
Giriş Tarihi: 16.5.2021

Kocadağ: Sözümüzü yere düşürmedik

Kocadağ: Sözümüzü yere düşürmedik

‘Arifeyi gösterdik, bayramı göstermeyeceğiz’ sözünü tuttuklarını belirten siyah-beyazlıların asbaşkanı, ’la yeni sözleşme imzalayacaklarını da söyledi

BEŞİKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. "Arifeyi gösterdik, bayramı göstermeyeceğiz" demeci hakkında da konuşan Kocadağ, "Öyle oldu galiba. Hamdolsun sözümüz yere düşmedi. Mecazi anlamı olan bir cümleydi. Kimseyi incitmek için söylemedik. Kendi takımımıza inanç için söyledik" ifadelerini kullandı. Şampiyonluğa sezon başından beri inandıklarını belirten siyah-beyazlı yönetici, "İnancımız hiç eksilmedi. Sonu çok güzel oldu. İnşallah seneye de futbolun güzelliklerini konuşacağımız ve sonunda yine Beşiktaş'ın mutlu bitireceği bir yıl olur. 19 Mayıs'ta şampiyonluğumuzu kutlamak istiyoruz. Belli prosedürler var. Onları ayarlamaya çalışıyoruz" dedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesine de değinen Kocadağ, "Haftaya hocamızla oturur konuşuruz. Bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. İnşallah onu tatile sözleşme imzalamış bir şekilde göndeririz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Erdoğan’dan normalleşme takvimi açıklaması: Tam kapanma ve yasaklar ne zaman bitecek? Yeni sokağa çıkma yasağı olacak mı, normalleşme ne zaman?
SON DAKİKA: Fatih Terim'den maçın ardından Mustafa Cengiz'e gönderme: "Büyük bir ayıp..."
Son dakika: Hamas'tan İsrail'e sert yanıt: Onlarca füze ateşlendi, İsrail'de siren sesleri yükseliyor
SON DAKİKA: Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş! Sergen Yalçın muhteşem maç sonunda tarihe geçti...
Son dakika: Şampiyonluk sonrası Beşiktaş'tan gönderme! Fenerbahçe ve Galatasaray'a...
Başkan Erdoğan'dan Süper Lig Şampiyon'u olan Beşiktaş'a tebrik
SON DAKİKA | Şampiyon kim oldu? 2020-2021 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş mı Galatasaray mı oldu?
Süper Lig'den küme düşen takımlar 2021: Süper Lig'den ikinci lige düşen takımlar kimler oldu?
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs koronavirüs verilerini duyurdu! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum
Son dakika: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocadağ: Sözümüzü yere düşürmedik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA