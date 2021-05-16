Liverpool Ozan Kabak için kararını verdi!

MALİ SORUNLAR TRANSFERE ENGEL OLDU

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de başarılı bir sezon geçiremeyen Liverpool'un halen Şampiyonlar Ligi'ne gidememe riski bulunuyor. İngiltere'de şampiyonluğu da Manchester City'e kaptıran kırmızılar, başarısız geçen sezonun ardından birçok maddi sorunla uğraşıyor.

Ozan Kabak'ın 18 milyon pound olan satın alma opsiyonu, Liverpool için oldukça mali bir yük gerektirirken bu transferden vazgeçilmesini sağladı. Milli oyuncumuzun, Bundesliga'da 33 yıl sonra küme düşen Schalke 04'e geri dönmesi bekleniyor.