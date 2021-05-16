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Giriş Tarihi: 16.5.2021 20:17 Son Güncelleme: 16.5.2021 20:21

için kararını verdi!

Liverpool Ozan Kabak için kararını verdi!

'da kiralık olarak forma giyen milli oyuncumuz için İngiliz ekibi kararını verdi. Devre arasında satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanan genç savunmacı, Liverpool formasıyla 'de dahil olmak üzere 13 maçta forma giydi. Yarım sezonluk performansıyla Klopp'un beğenisini kazanan Ozan Kabak için Liverpool kanadı kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray altyapısından yetişen ve genç yaşta Avrupa futboluna adım atan Ozan Kabak, bu sezon Bundesliga'da küme düşen Schalke 04'de forma giyiyordu. Devre arasında stoper rotasyonunda sakatlıklar dolayısıyla büyük sorun yaşayan Liverpool'a kiralanan milli oyuncumuz, İngiliz ekibinde yarım sezonda 13 maçta süre aldı.

Süre aldığı maçlarda gelecek vaat eden oyunuyla teknik ekibi memnun eden Ozan Kabak için Liverpool'un satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi. İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, Ozan Kabak'ın 18 milyon pound'u bulan satın alma opsiyonunun kullanılması düşünülmüyor.

MALİ SORUNLAR TRANSFERE ENGEL OLDU

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de başarılı bir sezon geçiremeyen Liverpool'un halen Şampiyonlar Ligi'ne gidememe riski bulunuyor. İngiltere'de şampiyonluğu da Manchester City'e kaptıran kırmızılar, başarısız geçen sezonun ardından birçok maddi sorunla uğraşıyor.

Ozan Kabak'ın 18 milyon pound olan satın alma opsiyonu, Liverpool için oldukça mali bir yük gerektirirken bu transferden vazgeçilmesini sağladı. Milli oyuncumuzun, Bundesliga'da 33 yıl sonra küme düşen Schalke 04'e geri dönmesi bekleniyor.

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Liverpool Ozan Kabak için kararını verdi!
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