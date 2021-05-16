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Giriş Tarihi: 16.5.2021

Mucizeyi başardık

Mucizeyi başardık

: “Mücadeleyi hiç bırakmadık. Tarihin en zor ligi bence. En zor ligde şampiyon olduk. Mucize kadro ve mucize şampiyonluk. Böyle nitelendirilsin istiyorum” “Sezon içinde sert çıkışlarımız oldu. Bilerek yapma niyetim yoktu. İşimin gereğiydi.”

Şampiyon olmanın tarifi olmadığını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonrası şöyle konuştu: "Hayatımın en mutlu günlerinden bir tanesi. Birlik, beraberlik, samimiyet, arkadaşlık, dostluk... Bunlar hepsi şampiyonluk ifadeleri. Oyuncularımızın katkıları, hepsi karakterli, aslan gibi, hiçbir zaman vazgeçmeyen bir grup var. Biz onlara ağabeylik yapmaya çalıştık. Tarihin en zor ligi bence. En zor ligde şampiyon olduk. Bu şampiyonluk mucize kadro ve mucize şampiyonluk. Böyle nitelendirilsin istiyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'a da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Uzun süre mücadele ettik. Güzel yarış oldu. Kazanan biz olduk. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Sezon içinde sert çıkışlarımız oldu. Bilerek yapma niyetim yoktu. İşimin gereğini yapmaya çalıştım. Böyle bir şampiyonluk, mutluluk... Tarifi yok bunun! Beşiktaşlılar mutlu olsun. Taraftarımız her zaman yanımızdaydı."

BAŞKAN'I CESARETİNDEN ÖTÜRÜ KUTLUYORUM
BAŞKAN Ahmet Nur Çebi'ye de övgü yağdıran Sergen Yalçın, "Tüm sezon boyunca oyuncuların maaşları, primleri geride kalmadı. Büyük bir başkanlık örneği gösterdi. Böyle bir süreçte bu yükün altına girmek herkesin harcı değildi. Ahmet Nur Çebi'yi cesareti ve Beşiktaşlılığından ötürü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

OYUNCULAR BASKIN YAPTI!
Şampiyonluğun ardından gazetecilerin karşısına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sözlerini tamamlayamadan tüm oyuncular ve teknik heyet basın toplantısına 'baskın' düzenledi. Mikrofonu alan siyah-beyazlılar, tezahüratlar yaptılar.

YÜKSEKTEN UÇUYOR
SEZONUN en iyi takımı olmayı başaran Beşiktaş, aynı zamanda Sergen Yalçın'ın siyahbeyazlılara imza attığı tarih itibarıyla da ligin en iyi ekibi durumunda bulunuyor. Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın ilk maçına çıktığı Şubat 2020'den bu yana Süper Lig'de en fazla galibiyet alan (36), gol atan (119), puan toplayan (116) ve en yüksek averaj yakalayan (+61) takımı olmayı başardı.

250 BİN TL'LİK PRİMİ KAPTILAR
BEŞIKTAŞ'TA Göztepe maçı öncesi oyuncuları daha da motive etmek adına planlanan prim dün başkan Ahmet Nur Çebi tarafından açıklandı. Çebi ve yönetimi, takımı kamp yaptığı otelde ziyaret edip başarılar dilerken önceki gün SABAH Spor'un yazdığı gibi galibiyet priminin 250 bin TL olduğunu ifade etti. Böylelikle siyah-beyazlılarda sezon içerisinde 25 bin TL olan normal maçların galibiyet primi 10 katına çıkarıldı.

ŞAMPİYONLUK GOL YAĞMURU İLE GELDİ
SÜPER Lig'de gol olup yağan Beşiktaş, iki farklı başarıya da imza attı. Siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşıyan hücum performansında bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Beşiktaş'tan (89 gol&+45 averaj) daha fazla gol atan tek takım Bayern Münih (94) oldu. Ayrıca 2007-2008 sezonundan bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla oyuncusu gol atan takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılarda bu sezon 21 farklı futbolcu ağları havalandırdı.

RIDVAN: HOCALARIMIN ELLERİNDEN ÖPERİM
GENÇ yaşında şampiyonluk yaşayan Rıdvan Yılmaz ağlayarak duygularını şöyle dile getirdi: "Beni bugünlere getiren tüm hocalarıma teşekkür ederim, Allah hepsinden razı olsun. Ellerinden öpüyorum. Çok mutluyum."
Sakatlığından dolayı fazla şans bulamayan Oğuzhan Özyakup ise "Üçüncü şampiyonluğumu yaşadım. Çok çok mutluyum. Rakiplerimizi de tebrik ederim. İyi yarış oldu" dedi.

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