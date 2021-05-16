Mucizeyi başardık

ampiyon olmanın tarifi olmadığını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonrası şöyle konuştu: "Hayatımın en mutlu günlerinden bir tanesi. Birlik, beraberlik, samimiyet, arkadaşlık, dostluk... Bunlar hepsi şampiyonluk ifadeleri.Biz onlara ağabeylik yapmaya çalıştık. Tarihin en zor ligi bence. En zor ligde şampiyon olduk. Bu şampiyonluk mucize kadro ve mucize şampiyonluk.Fenerbahçe ve Galatasaray'a da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Sezon içinde sert çıkışlarımız oldu. Bilerek yapma niyetim yoktu. İşimin gereğini yapmaya çalıştım.BAŞKAN Ahmet Nur Çebi'ye de övgü yağdıran Sergen Yalçın, "Tüm sezon boyunca oyuncuların maaşları, primleri geride kalmadı. Büyük bir başkanlık örneği gösterdi. Böyle bir süreçte bu yükün altına girmek herkesin harcı değildi. Ahmet Nur Çebi'yi cesareti ve Beşiktaşlılığından ötürü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.Şampiyonluğun ardından gazetecilerin karşısına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sözlerini tamamlayamadan tüm oyuncular ve teknik heyet basın toplantısına 'baskın' düzenledi. Mikrofonu alan siyah-beyazlılar, tezahüratlar yaptılar.SEZONUN en iyi takımı olmayı başaran Beşiktaş, aynı zamanda Sergen Yalçın'ın siyahbeyazlılara imza attığı tarih itibarıyla da ligin en iyi ekibi durumunda bulunuyor. Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın ilk maçına çıktığı Şubat 2020'den bu yana Süper Lig'de en fazla galibiyet alan (36), gol atan (119), puan toplayan (116) ve en yüksek averaj yakalayan (+61) takımı olmayı başardı.BEŞIKTAŞ'TA Göztepe maçı öncesi oyuncuları daha da motive etmek adına planlanan prim dün başkan Ahmet Nur Çebi tarafından açıklandı. Çebi ve yönetimi, takımı kamp yaptığı otelde ziyaret edip başarılar dilerken önceki günSpor'un yazdığı gibi galibiyet priminin 250 bin TL olduğunu ifade etti. Böylelikle siyah-beyazlılarda sezon içerisinde 25 bin TL olan normal maçların galibiyet primi 10 katına çıkarıldı.SÜPER Lig'de gol olup yağan Beşiktaş, iki farklı başarıya da imza attı. Siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşıyan hücum performansında bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Beşiktaş'tan (89 gol&+45 averaj) daha fazla gol atan tek takım Bayern Münih (94) oldu.GENÇ yaşında şampiyonluk yaşayan Rıdvan Yılmaz ağlayarak duygularını şöyle dile getirdi:Sakatlığından dolayı fazla şans bulamayan Oğuzhan Özyakup isededi.