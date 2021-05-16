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Giriş Tarihi: 16.5.2021

Şampiyonluk yoksa başarı yoktur

Şampiyonluk yoksa başarı yoktur

Belözoğlu, 3. bitirdikleri 2020-21 sezonunu böyle değerlendirdi. Şampiyon Beşiktaş’ı tebrik etti

Sportif direktör olarak başladığı Fenerbahçe'de sezonu Futbol A Takım Direktörü olarak tamamlayan Emre Belözoğlu maç sonu kısa bir değerlendirme yaptı. Şampiyon Beşiktaş'ı tebrik eden genç hoca, "Fenerbahçe maç kazandığına sevinir ama şampiyon olmadığında, sonuç ne olursa olsun, başarı yoktur. Biz üstümüze düşen her türlü sorumluluğu almalıyız. Şampiyonluk yoksa başarı yok, bunu kabul edeceğiz. Beşiktaş'ı tebrik edeceğiz" diye konuştu.

AVRUPA IÇIN GÖZÜ BEŞIKTAŞ'TA!
EN son 2013-14 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe, iki sezon sonra ligi ilk 3'te bitirdi. Kanarya'nın, Türkiye'yi Avrupa'da hangi kulvarda temsil edeceği Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından netlik kazanacak. Antalya, Beşiktaş'ı yenip kupa şampiyonu olursa Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne 3. turdan katılacak. İki ön eleme oynayacak. Konferans Ligi'nin başlangıç tarihi: 5-12 Ağustos 2021. Beşiktaş kupa şampiyonu olursa, Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne Play Off Turu'ndan katılacak. Tek ön eleme oynayacak. Başlangıç tarihi: 19-26 Ağustos 2021 olacak. O nedenle sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın kupayı alması için dua edecek!

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F.Bahçe'nin başında ilk maçına 5 Nisan'da Denizli karşısında çıkan 40 yaşındaki Emre Belözoğlu 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

DIŞ sahada son 13 Süper Lig maçını kaybetmeyen F.Bahçe (8G-5B), tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 1988-89'da yakalayabilmişti (13 maç). Sarı-lacivertliler tek yenilgisini Gaziantep'te yaşarken 13 galibiyet, 6 beraberlikle 45 puan aldı.

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