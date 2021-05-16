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Giriş Tarihi: 16.5.2021

Şimdi gözler ’de

Şimdi gözler Chelsea’de

kupasını kazanırsa ve kendi ligini ilk 4’te bitiremezse , Devler Ligi’nde ön eleme oynayacak

Ülke puanı sıralamasında 11. olan Türkiye'den, şampiyonumuzun gruplara doğrudan katılabilmesi için Devler Ligi şampiyonunun (Manchester City ya da Chelsea) kendi liginden de Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanması gerekiyor. Kupayı M.City'nin alması durumunda Kupa 1'e direkt gidecek olan Beşiktaş, Chelsea'nin kazanması halinde ise Tuchel'in ekibinin, ligi ilk 4 içinde bitirmesini bekleyecek.

LIVERPOOL ILE ÇEKIŞIYOR
Chelsea, şu anda İngiltere Premier Lig'de 4. sırada. Bir maç eksiği olan Liverpool ise 60 puanla Chelsea'nin 4 puan gerisinde. Maviler'in kalan 2, Liverpool'un ise 3 maçı var.

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