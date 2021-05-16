Şimdi gözler Chelsea’de

lke puanı sıralamasında 11. olan Türkiye'den, şampiyonumuzun gruplara doğrudan katılabilmesi için Devler Ligi şampiyonunun (Manchester City ya da Chelsea) kendi liginden de Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanması gerekiyor.Chelsea, şu anda İngiltere Premier Lig'de 4. sırada. Bir maç eksiği olan Liverpool ise 60 puanla Chelsea'nin 4 puan gerisinde. Maviler'in kalan 2, Liverpool'un ise 3 maçı var.