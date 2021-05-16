Sivasspor'dan Antalyaspor'a cevap

ANTALYASPOR: SİVASSPOR'UN BAŞARI DİLEMESİ BİZİ ÜZMÜŞ VE YARALAMIŞTIR"

Sivasspor, dün, Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı tebrik ettiği açıklamada, "Bugün şampiyonluğun tadını doyasıya çıkartın ancak yarından itibaren tek hedef Ziraat Türkiye Kupası Finali olsun. Kupa finalinde de aynı başarıyı göstermenizi diliyoruz. Avrupa yolunda buna ihtiyacımız var" ifadeleri kullanılmıştı.

Antalyaspor Kulübü de bu açıklama şöyle yanıt vermişti:

"Çeyrek finalde evinde saf dışı bıraktığımız Sivasspor'un Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken Ziraat Türkiye Kupası finalinde de başarılar dilemesi bir Anadolu kulübü olarak bizi üzmüş ve yaralamıştır. Dik duruşların kupadan daha önemli olduğunu bilen bir camia olarak anlaşılan o ki görevimiz sadece kupayı almak değil, duruş dersi de vermek olacak."

Bu arada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşması durumunda Sivasspor, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek.