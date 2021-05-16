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Giriş Tarihi: 16.5.2021 10:34 Son Güncelleme: 16.5.2021 11:03

: 20 transfer yapan yine mutlu sona ulaşamadı! döneminde ilk kez...

Son dakika: 20 transfer yapan Fenerbahçe yine mutlu sona ulaşamadı! Ali Koç döneminde ilk kez...

... Süper Lig'de şampiyonluk şansını son haftaya kadar sürdüren , deplasmanda Kayserispor'u son anlarda bulduğu gollerle geçse de ilk ikide yer alamadı. Şampiyonlar Ligi vizesi de alamayan Fenerbahçe'de bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Üçüncü yılında da şampiyonluk sevinci yaşayamayan , bu sezon 20 transfere imza attırmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, bu sezon da ligi istediği yerde bitiremedi. 3 Haziran 2018 tarihinde 3 seneliğine Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, ilk sezonunda 15, ikinci sezonda 6 üçüncü sezon ise 17 transfer yaptı. Ali Koç'un ilk senesinde Fenerbahçe, 6. olurken geçen sezon da 7. olabildi. Fenerbahçe bu sezon son haftaya kadar şampiyonluğu kovaladı fakat ligi üçüncü sırada bitirdi. Maç sonundaki gol sevincine de sosyal medyada oldukça konuşuldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Fenerbahçe, Sivasspor mağlubiyetiyle sönen umutlarını canlandırmak, en azından ikinciliği kazanmak için Kayserispor karşısına çıktı. Ancak Sivasspor maçındaki etkisiz ve ruhsuz görüntü sürdü.

Sarı-lacivertliler baskın olacağına, Kayserispor ikili mücadele kazanan ve pozisyona giren taraftı. 18. dakikadaki hızlı atakta Pedro Henrique ile öne geçen sarı-kırmızılıların direnci iyiden iyiye arttı. İlk yarı boyunca F.Bahçe tek şut çekebildi.

Maç boyu sert oyunu bırakmayan Kayserispor, ikinci yarıda bu sertlik yüzünden az daha korkulu rüya görecekti. Serdar'ın çekilmesiyle kazanılan penaltıyı Fenerbahçe'de Jose Sosa kaçırarak, ev sahibi ekibin ekmeğine yağ sürdü.

Devamında Kayserispor, çok net 4 pozisyondan yararlanamadı. Fenerbahçe ise baskı yapmaya çalışan taraftı ve bunun da sonucunu Valencia (pen.) ve Serdar Aziz'in golleriyle aldı. 2 sezon aradan sonra ligi ilk 3 içinde bitirdi.

20 TRANSFER YAPILDI FENERBAHÇE SEZONU ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ!

2018'de 3 yıllığına Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, görev süresindeki son deplasmanı için Kayseri'deydi. İlk sezonunda 15 transfer yapıp 6. olan, ikinci sezonda 17 transferle 7.'lık yaşayan 3. yılında da 20 transferle 3. sırada ligi bitiren Koç, yeniden aday olup olmayacağını bu hafta içinde açıklayacak.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Kayseri maçıyla görev süresini tamamladı. Belözoğlu, 1 yıl daha Fenerbahçe'de teknik adam olarak görev almayı istiyor. Futbolcular Gökhan Gönül, Cisse, Harun Tekin ve Oytun Özdoğan da 1 Haziran tarihi itibariyle resmen serbest kalacak.

Ancak Cisse, Gökhan ve Harun'un sözleşmelerinde Fenerbahçe'nin kullanabileceği 1 yıllık opsiyonlar bulunuyor. Futbolcuların geleceklerine seçim sonrası karar verilecek.

GÜRCAN BİLGİÇ'TEN FENERBAHÇE SÖZLERİ! 'GHEZZAL GİBİ...'

'İlk yarılar bittiğinde herkes birbirine "bir mucize olur mu?" diye sordu. Zirvedekiler öne geçememiş, Fenerbahçe tek şutla bitirdiği 45'te mağlup olarak soyunma odasına gidiyordu. Topun sahibi olmasına rağmen skorun sahibi olamayan üç takımın da, kaderini değiştirmek için neler yapacağını bekliyorduk. Beşiktaş ve Galatasaray beklediğimiz gibi geldiler sahaya… Dakikaları kazanmak için didinerek geçiriyorlardı. Fenerbahçe ise…'

Yazılacak-konuşulacak çok şey var. Son maçta aslında geçen 39'unda neden istenilen olmadığını kopya kağıdı gibi koyuyorlardı önümüze. Yine bekler kademe hatası yapıyor, yine orta sahada Sosa topu kaptırıyor, yine penaltı kaçıyor vs…

Bu maçların ana fikri; "Taktik-maktik yok" şeklindedir. Sivas maçı da böyleydi, Kayseri'de de aynı ruh durumu söz konusuydu. Finalin fikrinde teknik adamın sahaya sürdüklerinin, başka şeyler yapması, sorumluk alması vardır. Nasıl ki Babel tecrübesiyle, Ghezzal "yıldız" özelliği ile sonuna kadar zorluyor, Fenerbahçe'de yıldızını yaratmalıydı bu maçlarda…

Yoktu… Ama Fenerbahçe'nin penaltısına VAR'dan "ofsayt" incelemesi yapılması da ilginç. Alanya maçında ekran başındaki Halil Umut Meler ofsaytı vermişti. Hücum oyuncusunun dokunmadığı top öncesinde yine penaltı yapıldı.

VAR karşımıza çizgi ile geldi. Kuralı hatırlatalım; oyuncu topa dokunmadan ofsayt gerçekleşmez. Eğer pozisyon gol ise aktif-pasif incelemesi yapılır. Aynı yorum hatası bu kez "aynı hiza" fotoğrafıyla atışa dönüştü.

Sezonu domine eden, eksiklerine, sıkıntılarına rağmen en keyifli futbolu oynayan Beşiktaş'tı, şampiyonluğu da kazandı. Lig tarihinde ilk kez ikinci olan bir takım; Galatasaray, "başarılı" olmayı başardı.

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