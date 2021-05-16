Son dakika: 20 transfer yapan Fenerbahçe yine mutlu sona ulaşamadı! Ali Koç döneminde ilk kez...

GÜRCAN BİLGİÇ'TEN FENERBAHÇE SÖZLERİ! 'GHEZZAL GİBİ...'

'İlk yarılar bittiğinde herkes birbirine "bir mucize olur mu?" diye sordu. Zirvedekiler öne geçememiş, Fenerbahçe tek şutla bitirdiği 45'te mağlup olarak soyunma odasına gidiyordu. Topun sahibi olmasına rağmen skorun sahibi olamayan üç takımın da, kaderini değiştirmek için neler yapacağını bekliyorduk. Beşiktaş ve Galatasaray beklediğimiz gibi geldiler sahaya… Dakikaları kazanmak için didinerek geçiriyorlardı. Fenerbahçe ise…'