Son dakika: Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, Galatasaray maçı sonrası isyan etti! "Maçı mı satacaktı?"

Eski takımı Galatasaray'a gol atınca sosyal medyada hakkında ağır yorumlar yapılan Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük fena patladı. İşte son dakika haberinin detayları...
"GALATASARAY TARAFTARI OLDUĞUMU ÇOĞUNLUK BİLİR"
Adem Büyük'ün ve kendisinin Galatasaray'ın kaçırdığı şampiyonluktan dolayı üzgün olduğunun altını çizen Merve Büyük, eşinin profesyonel bir futbolcu olarak oynadığı takıma hizmet ettiğini söyledi.
Maç bittiğinden beri bana ve eşime çok ağır hakaretler ediyorsunuz. 'Şampiyonluk sizin yüzünüzden gitti, bunu sizden beklemezdik' falan diyorsunuz. Benim Galatasaray taraftarı olduğumu çoğunluk bilir.
"MAÇI MI SATACAKTI?"
Siz ne kadar üzülüyorsanız, inanın ben de o kadar çok üzülüyorum. İnanın eşim de o kadar üzülüyor. Ama benim eşim, Malatyaspor'un futbolcusu ve oranın ekmeğini yiyor.
Ne olursa olsun bu onun işi. Maç satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, bilirsiniz. Ne yapacaktı? Maçı mı satacaktı?
"ŞEREF BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Ben her zaman size söylüyorum, şereften bahsediyorum... Şeref ne kadar önemli bir şeydir...
Bana bu hakaretleri edenler için ne derece önemi var bilmiyorum. Ama şeref bizim için çok önemli.
O etmiş olduğunuz hakaretleri benim eşim hak etmiyor. Galatasaray'da oynarken de ne kadar istediğini, çabaladığını biliyorsunuz.
"GALATASARAYLI FOTOĞRAFLARINIZI SİLİN' DİYORSUNUZ, EŞİM BUNU HAK ETMİYOR"
Galatasaray için elinden geleni yaptığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Eşim Malatyaspor'un ekmeğini yiyor ve orası için savaşmak zorunda.
Bunu yapmalıydı, ona bu yakışırdı. Bana ve eşime diyorsunuz ki, Galatasaraylı olan fotoğraflarınızı silin. Bunu benim eşim hak etmiyor ya...
"GALATASARAY'DAN ÇOK HIRSLIYDI"
Her futbolcu gibi benim eşim de ekmeğini nereden kazanıyorsa orası için savaşmak zorunda. Sonuçta bu onun işi. Gönül vermek, sevmek çok güzel bir şey evet.
Eşim Galatasaray'dayken çok hırslıydı. Karakterini, yapısını, mücadelesini biliyorsunuz. Maç satmayacağını biliyorsunuz..."