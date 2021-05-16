'Bu sene Beşiktaş'ın maçı olsa da iyi futbol seyretsem' diye televizyonun başına geçtim. Fener'in, Galatasaray'ın, Trabzon'un maçları angarya geldi. Ama Beşiktaş'ın maçını açardım. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Geçen hafta Karagümrük, bu hafta Göztepe ve Malatyaspor, 3 takıma da helal olsun. Ellerinden ne geliyorsa mücadele ettiler, oynadılar. En ufak bir şaibeye meydan vermediler. Zaten onun için de şampiyon olan takımın keyfi büyük oldu.