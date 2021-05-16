Son dakika: İşte Gedson Fernandes'ın vedasındaki sır! Maçtan önce güvenlik güçleriyle tartışınca... (SABAH ÖZEL)

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Önce Beşiktaş'ı sonra da Denizlispor'u mağlup eden Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etse de bu skor şampiyonluğa yetmedi. Galatasaray eğer iki gol daha bulabilseydi genel averajda Beşiktaş'ın önüne geçerek şampiyonluğa ulaşacaktı. Beşiktaş, Göztepe deplasmanından galip dönünce 16. şampiyonluğuna ulaştı. Maç öncesinde yaşananları ise Sabah Spor ortaya çıkardı.