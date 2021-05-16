Son dakika: İşte Gedson Fernandes'ın vedasındaki sır! Maçtan önce güvenlik güçleriyle tartışınca... (SABAH ÖZEL)

Son dakika haberi... Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçından önce yaşananlar futbolcular arasında huzursuzluğa yol açtı! Son dakika bilgisine göre Galatasaray'ın genç yıldızı Gedson Fernandes, maç sonunda aldığı haberin ardından sarı kırmızılı camiaya veda etti. Maç biter bitmez yaşananları öğrenen Gedson Fernandes, sosyal medya hesabından taraftara veda etti. İşte Sabah Spor'un ulaştığı dikkat çeken bilgiler...
Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Önce Beşiktaş'ı sonra da Denizlispor'u mağlup eden Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etse de bu skor şampiyonluğa yetmedi. Galatasaray eğer iki gol daha bulabilseydi genel averajda Beşiktaş'ın önüne geçerek şampiyonluğa ulaşacaktı. Beşiktaş, Göztepe deplasmanından galip dönünce 16. şampiyonluğuna ulaştı. Maç öncesinde yaşananları ise Sabah Spor ortaya çıkardı.
Galatasaray Yönetimi'nin taraftar planı, alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde sekteye uğradı. Tribünlere 2 bin 900 adet sarı-kırmızılı bayrak hazırlandı ancak Türk Telekom Stadı'ndaki davetli sayısı bini geçmedi. Yüzlerce taraftar maça giremezken, futbolcu yakınları da zor anlar yaşadı. Hatta stada giriş sırasında çıkan arbedede güvenlik güçlerinin Gedson Fernandes'in kardeşiyle tartıştığı ortaya çıktı.
MAÇ BİTER BİTMEZ VEDA MESAJI PAYLAŞTI!
Maç bitince bu gelişmeden haberdar olan Gedson sarı-kırmızılı yönetimden kimseyle görüşme gereği duymadan veda mesajını paylaştı.
FALCAO'NUN EŞİ POLİSLE TARTIŞTI...
Gedson dışındaki oyuncuların yakınları da mağdur oldu. Falcao'nun eşi polisle tartışırken, Halil'in Hollanda'dan gelen akrabaları saatlerce kuyrukta bekledi.
Galatasaray, dün akşama istediği gibi başlayamadı. Adem Büyük'ün golüyle geriye düşen sarı kırmızılılar büyük bir şok yaşadı. İlk yarı 1-0 Yeni Malatyaspor lehine tamamlandı. İkinci yarıya Kerem, Mostafa ve Şener ile başlayan Galatasaray aradığı golleri buldu. Halil ve Babel'in golleriyle 2-1 öne geçen Galatasaray gol için bastırmaya devam ederken sahneye Ertaç Özbir çıktı.
Başarılı kaleci kurtardığı toplarla farkın daha da açılmasına engel oldu. Yeni Malatyaspor'un file bekçisi kalesinde üç gol görmesine rağmen kurtardığı pozisyonlarla adeta maça damga vurdu. Galatasaray, şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptırdı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den maç sonunda Mustafa Cengiz'e tepki vardı.
FATİH TERİM'DEN MUSTAFA CENGİZ'E TEPKİ! 'ABD'YE GİTMEK İÇİN VİZEM YOK...'
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'i kastederek 'İzin günlerinde Bodrum'a ABD'ye gidiyorlar.' dediği ifade edilmişti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Mustafa Cengiz'e üstü kapalı yanıt verdi.
'ABD'ye gitmek için pasaportum yok Bodrum'a gideceğim.' diyen Fatih Terim, şampiyonluğu kaybettikleri için üzgün olduklarını vurguladı.