Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçına Ertaç Özbir damgasını vurdu. Tecrübeli kaleci inanılmaz istatistikleriyle Fatih Terim'i yıkarken, Galatasaray'ı da şampiyonluktan etti. İşte son dakika haberinin detayları...
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşıya karşıya geldi.
10 ŞUTUN 7'SİNİ KURTARDI
Şampiyonluk için Beşiktaş'tan 3 gol daha fazla atması gereken Sarı-Kırmızılılar, Ertaç Özbir duvarına takıldı.
31 yaşındaki kaleci sezonun en başarılı performanslarından birine imza attı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de dakikalar ilerledikçe Ertaç Özbir'in üst üste kurtarışları sonrası adeta yıkıldı.
Bu sezon ligde 24 maçta görev alan 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, kalesinde 29 gol gördü.
Futbola 2007'de Sincan Belediyespor'da başlayan Ertaç Özbir daha sonra sırasıyla Şekerspor, Etimesgut Şeker, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği formalarını giymişti. Ertaç 4 Ekim 2020 tarihinde Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.
GALATASARAY'DAN 33 ŞUT, 15 KORNER
Galatasaray karşılaşmada 10'u isabetli 33 şut atarken, 15 de korner kullandı.
Yeni Malatyaspor filelerini 3 kez havalandıran Sarı-Kırmızılılar yeterli averaja ulaşamadı ve Beşiktaş şampiyon oldu.
Ertaç 7 kez kurtarış yaparken Malatyaspor stoperleri Hadebe ve Wallace da 13'er kez top uzaklaştırdı.
Bu sonuçla Beşiktaş 84 puan ve +45 averajla şampiyon olurken Galatasaray 84 puan ve +44 averajla ikinci oldu.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında 2 gol daha bulsaydı şampiyonluğa ulaşacaktı.