Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Şampiyonluk gecesine damga vurdu! Herkes Malatya kalecisi Ertaş Özbir'i konuşuyor...
Giriş Tarihi: 16.5.2021 15:55 Son Güncelleme: 16.5.2021 15:56

: Şampiyonluk gecesine damga vurdu! Herkes Malatya kalecisi Ertaş Özbir'i konuşuyor...

Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı

haberleri... 'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Galatasaray- maçına damgasını vurdu. Tecrübeli kaleci inanılmaz istatistikleriyle 'i yıkarken, Galatasaray'ı da şampiyonluktan etti. Deneyimli kalesine gelen 30'dan fazla şutta 3 gol yedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

- maçına damgasını vurdu. Tecrübeli kaleci inanılmaz istatistikleriyle 'i yıkarken, Galatasaray'ı da şampiyonluktan etti. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı

'in 42. ve son haftasında sahasında ile karşıya karşıya geldi.

Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı

10 ŞUTUN 7'SİNİ KURTARDI

Şampiyonluk için 'tan 3 gol daha fazla atması gereken Sarı-Kırmızılılar, duvarına takıldı.

Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı

31 yaşındaki kaleci sezonun en başarılı performanslarından birine imza attı.

Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı

FATİH TERİM'İ YIKTI

, kalesine gelen 10 isabetli şutun 7 tanesini çıkarmayı başardı.

Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı

teknik direktörü de dakikalar ilerledikçe 'in üst üste kurtarışları sonrası adeta yıkıldı.

Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı

Bu sezon ligde 24 maçta görev alan 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, kalesinde 29 gol gördü.

Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı

Futbola 2007'de Sincan Belediyespor'da başlayan daha sonra sırasıyla Şekerspor, Etimesgut Şeker, Kasımpaşa, ve Gençlerbirliği formalarını giymişti. Ertaç 4 Ekim 2020 tarihinde Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.

Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı

GALATASARAY'DAN 33 ŞUT, 15 KORNER

karşılaşmada 10'u isabetli 33 şut atarken, 15 de korner kullandı.

Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı

filelerini 3 kez havalandıran Sarı-Kırmızılılar yeterli averaja ulaşamadı ve şampiyon oldu.

Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı

Ertaç 7 kez kurtarış yaparken Malatyaspor stoperleri Hadebe ve Wallace da 13'er kez top uzaklaştırdı.

Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı

TEK İSABETLİ ŞUT GOL

maçtaki tek isabetli şutunda Adem Büyük ile golü oldu.

Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı

Bu sonuçla 84 puan ve +45 averajla şampiyon olurken 84 puan ve +44 averajla ikinci oldu.

Son dakika: Şampiyonluğa damga vurdu! Herkes Ertaç Özbir'i konuşuyor, Fatih Terim'i yıktı

, karşısında 2 gol daha bulsaydı şampiyonluğa ulaşacaktı.

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Son dakika: Şampiyonluk gecesine damga vurdu! Herkes Malatya kalecisi Ertaş Özbir'i konuşuyor...
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