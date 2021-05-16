Türkiye'de Ramazan ayında alınan tam kapanma kararı bugün sona eriyor. İçişleri Bakanlığı az önce yaptığı son dakika açıklamasında kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Halı sahalar ve spor salonları açıldı mı? 17 Mayıs ile 1 Haziran arasında hem spor salonları, hem masaj salonları hem saunalar hem yüzme havuzları hem de halı sahalar Türkiye genelinde kapalı olacak. Sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?