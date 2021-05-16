Süper Lig’de dün

düşen Ankaragücü, Süper Lig'e veda maçında Alanyaspor'a tek golle yenildi. Akdeniz temsilcisi, 3 puanı Davidson'un golüyle alırken, 4 maç sonra (2B/2M) galip geldi. Alanya, sezonu 60 puanla 7. sırada tamamladı.maçtır kaybetmeyen Sivasspor, kapanışı da galibiyetle yaptı. 42'de Kayode ve 69'da Gradel ile 2-0 geriye düşen Kasımpaşa, 73'te Yusuf'un penaltısıyla farkı bire indirdi. 90+4'te Kone ile penaltı kaçıran Yiğido, sezonu 5. bitirdi.6 karşılaşmayı kaybetmeyen ve küme düşme hattından kurtulan Başakşehir, finali Rize'de galibiyetle yaptı. İstanbul temsilcisi 6 ve 45+1'de Aleksic'in golleriyle sonuca gitti. İki takım da sezonu 48 puanla tamamladı.sezon çıktığı Süper Lig'de başarılı bir mücadele ortaya koyan Hatayspor, son maçında Gaziantep FK'ya 1-0 yenilip puan cetvelini 6. sırada tamamladı. Gaziantep'e deplasmanda galibiyeti 73'te Jefferson'un golü getirdi.Lig'in son haftasında Antalyaspor ile Konyaspor arasındaki mücadelede gol sesi çıkmadı. Akdeniz ekibi sezonu 44 puanla tamamlarken, Konya 50 puan topladı. Antalya salı günü Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile final oynayacak.yenip zirve heyecanını ateşleyen Karagümrük, lige vedası haftalar önce belli olan Denizli'ye gol yağdırdı. Konuk ekip 26'da Mesanovic ile öne geçti ancak Borini, Sobiech (2), Lens ve Hedenstad'ı durduramadı.