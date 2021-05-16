Süper Lig'de şampiyon belli oldu... 42. son hafta ile beraber bir takım şampiyonluğa kavuştu ve Süper Lig şampiyonu kim oldu sorusu yanıt buldu. Son hafta maçları öncesinde Beşiktaş ve Galatasaray 81 puan, Fenerbahçe ise 79 puanda bulunuyordu. Şampiyonluğu belirleyecek maçlar 22.30'da sona erdi ve Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti! Bu gelişmenin ardından Süper Lig güncel puan durumu merak konusu oldu. Öte yandan, günlerdir taraftarların yanıtı aradığını 2021 Süper Lig Şampiyonu kim oldu konusu da netlik kazanmış oldu.

42. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU SIRALAMASI

Süper Lig canlı puan durumu sıralaması ile taraftarlar, takımlarının anlık sıralamasını anbean görebiliyor.Beşiktaş, Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet ve averaj farkı ile şampiyonluğunu ilan etti. Bu gelişmenin ardından futbolseverler de Süper Lig puan durumu ile canlı ve anlık olarak takımlarının durumunu takip etmek istiyor. Peki, Süper Lig güncel puan durumu sıralaması nasıl oldu?

İşte, 42. hafta maç sonuçları, Süper Lig canlı puan durumu sıralaması ve şampiyon kim oldu konusuyla ilgili bilgiler;