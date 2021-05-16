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Giriş Tarihi: 16.5.2021 13:28 Son Güncelleme: 16.5.2021 13:46

Süper Lig'de sezonun ardından dikkat çeken istatistikler! Halik Akbunar'dan müthiş performans...

AA
Süper Lig'de sezonun ardından dikkat çeken istatistikler! Halik Akbunar'dan müthiş performans...

Süper Lig'de sona eren sezonun ardından ortaya dikkat çeken istatistikler de çıktı. Göztepeli , ligde bu sezon oynanan 40 maçta da sahaya çıkma başarısı gösterdi. Süper Lig'de 31 maçta sonradan oyuna dahil olan Sivassporlu Kone, yedek kulübesinden en fazla forma şansı bulan oyuncu olarak dikkati çekti. Ligde en fazla oyuncuya Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Yukatel Denizlispor şans verirken, en az futbolcuyu Atakaş Hatayspor oynattı

2020-2021 Süper Lig sezonu dün oynanan maçların ardından sona erdi. Beşiktaş averajla şampiyonluk ipini göğüslerken, Galatasaray ikinci ve Fenerbahçe ise ligi 3. sırada tamamladı. Lig sonunda ortaya dikkat çeken istatistikler çıktı.

TÜM MAÇLARA ÇIKAN TEK OYUNCU HALİL AKBUNAR OLDU

Göztepeli Halil Akbunar, Süper Lig'de bu sezon 40 maçta da forma giyen tek isim oldu. Süper Lig'de bu sezon iki farklı takımda oynayan futbolcular da dahil olmak üzere toplam 694 isim görev yaptı. Bu futbolcular arasında sadece Göztepe'den Halil Akbunar, 40 karşılaşmada da sahaya çıktı.

Göztepe'den Soner Ayduğdu ve Cherif Ndiaye, Demir Grup Sivasspor'dan Max Gradel, Aytemiz Alanyaspor'dan Davidson, Atakaş Hatayspor'dan Rayane Aabid ve İttifak Holding Konyaspor'dan Nejc Skubic de 39'ar karşılaşmada forma giyerek en çok maça çıkan isimler arasında yer aldı.

EN ÇOK SÜRE ALAN SKUBİC

Süper Lig'de bu sezon en fazla sahada kalan isim, İttifak Holding Konyaspor'dan Nejc Skubic oldu. Sloven futbolcu, 39 karşılaşmada 3 bin 423 dakika görev yaptı.

Bu futbolcuyu, 38'er maçta 3 bin 420'er dakika forma giyen Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ve Gaziantepli Günay Güvenç takip etti.

YEDEK KULÜBESİNDEN EN ÇOK OYUNA GİRENLER

Süper Lig'de yedek kulübesinden en fazla forma şansı bulan isim, Demir Grup Sivasspor'dan Arouna Kone oldu. Fildişi Sahilli futbolcu, bu sezon takımının oynadığı 40 maçın 31'inde sonradan oyuna girdi.

Kone'yi 25 müsabakayla Gaziantep'ten Enver Cenk Şahin, 24 maçla Aytemiz Alanyaspor'dan Mustafa Pektemek, 21'er karşılaşmayla Fatih Karagümrük'ten Mevlüt Erdinç ile Trabzonspor'dan Yusuf Sarı izledi.

EN FAZLA VE EN AZ FUTBOLCU OYNATAN TAKIMLAR

Süper Lig'de bu sezon en fazla oyuncuya kümeye düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Yukatel Denizlispor şans verirken, en az futbolcuyu Atakaş Hatayspor oynattı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Yukatel Denizlispor'da bu sezon 40'ar futbolcu görev yaparken, Atakaş Hatayspor'da ise 26 oyuncu forma giydi.

Hes Kablo Kayserispor 38, Fatih Karagümrük 37, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü 35'er, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ve Kasmpaşa 34'er, Göztepe 33, Helenex Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Gençlerbirliği 30'ar, Beşiktaş 29, Fraport TAV Antalyaspor 28, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor da 27'şer oyuncuyla mücadele etti.

EN FAZLA SÜRE ALAN FUTBOLCULAR

Süper Lig'de bu sezon en fazla görev alan 20 futbolcu ve performansları şöyle:

Futbolcu Takım Maç Süre Gol Sarı Kırmızı
Nejc Skubic İttifak Holding Konyaspor 39 3423 2 3 1
Uğurcan Çakır Trabzonspor 38 3420 0 2 0
Günay Güvenç Gaziantep 38 3420 0 3 0
Max Alain Gradel Demir Grup Sivasspor 39 3387 11 3 1
Halil Akbunar Göztepe 40 3353 9 3 0
Jose Marafona Aytemiz Alanyaspor 37 3330 0 3 0
Abdülkerim Bardakcı İttifak Holding Konyaspor 37 3316 2 9 0
Marcao Galatasaray 37 3315 0 10 1
Munir Mohand Atakaş Hatayspor 37 3284 0 2 1
Hugo Rodallega Yukatel Denizlispor 37 3271 14 9 1
Aabid Rayane Atakaş Hatayspor 39 3256 3 7 0
Bo Nordfeldt Gençlerbirliği 36 3240 0 2 0
Edgar Miguel Trabzonspor 38 3235 2 6 0
Strahil Popov Atakaş Hatayspor 37 3226 0 0 2
Marlon Rodrigues Xavier Trabzonspor 36 3225 0 3 0
Pablo Renan Atakaş Hatayspor 36 3218 1 10 0
Guilherme Haubert İttifak Holding Konyaspor 36 3217 1 5 0
Soner Aydoğdu Göztepe 39 3203 4 5 0
Mame Biram Diouf Atakaş Hatayspor 38 3195 19 4 0
Papy Djilobodji Gaziantep 36 3195 2 8 0

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Süper Lig'de sezonun ardından dikkat çeken istatistikler! Halik Akbunar'dan müthiş performans...
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