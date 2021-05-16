Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tüm zorlukları aştık sonuna kadar hak ettik
Giriş Tarihi: 16.5.2021

Tüm zorlukları aştık sonuna kadar hak ettik

Tüm zorlukları aştık sonuna kadar hak ettik
MAÇ sonrası sahaya inip futbolcularının sevincine katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, çok mutluydu. Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Başkan Çebi, "Zor bir sezondu. Pandemi vardı, kupa vardı, 40 maç vardı. Öncelikle Allah yardım etti. Oyuncuların mücadelesiyle, Sergen hoca ile, teknik kadro ile, çalışanlarımızla biz bu şampiyonluğu hak ettik. Hepsinin emekleriyle buraya geldik. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Devam edeceğiz, alıştık artık inşallah. Şampiyonluk çok güzel ve farklı bir şey. Pandemide bu şampiyonluğun değeri çok fazla. Kulübü ayakta tutmaya çalışırken futbol takımımızı şampiyon yapmak çok özel" şeklinde konuştu.

17-18-19... BÖYLE DEVAM EDECEĞİZ
ŞAMPİYONLUĞA hep inandığını da vurgulayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ben, bu işin başından beri şampiyon olacağımızı söyleyen ilk ve tek isimdim. Bugün (dün) 16. şampiyonluğu aldık. Artık 17-18- 19 devam edeceğiz. Karşılaşmanın son 10 dakikasında dışarıya çıktım, izleyemedim mücadeleyi. Sadece saate baktım. Sergen hocaya ve futbolculara teşekkür ediyorum. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Karım da çok sıkıntı çekti, ona da teşekkür ediyorum. Bana emek veren ve Beşiktaş'a destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Erdoğan’dan normalleşme takvimi açıklaması: Tam kapanma ve yasaklar ne zaman bitecek? Yeni sokağa çıkma yasağı olacak mı, normalleşme ne zaman?
SON DAKİKA: Fatih Terim'den maçın ardından Mustafa Cengiz'e gönderme: "Büyük bir ayıp..."
Son dakika: Hamas'tan İsrail'e sert yanıt: Onlarca füze ateşlendi, İsrail'de siren sesleri yükseliyor
SON DAKİKA: Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş! Sergen Yalçın muhteşem maç sonunda tarihe geçti...
Son dakika: Şampiyonluk sonrası Beşiktaş'tan gönderme! Fenerbahçe ve Galatasaray'a...
Başkan Erdoğan'dan Süper Lig Şampiyon'u olan Beşiktaş'a tebrik
SON DAKİKA | Şampiyon kim oldu? 2020-2021 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş mı Galatasaray mı oldu?
Süper Lig'den küme düşen takımlar 2021: Süper Lig'den ikinci lige düşen takımlar kimler oldu?
Son dakika haberler: Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs koronavirüs verilerini duyurdu! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum
Son dakika: Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüm zorlukları aştık sonuna kadar hak ettik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA