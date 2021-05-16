Tüm zorlukları aştık sonuna kadar hak ettik

MAÇ sonrası sahaya inip futbolcularının sevincine katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, çok mutluydu. Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Başkan Çebi, "Zorbir sezondu. Pandemi vardı, kupavardı, 40 maç vardı. ÖncelikleAllah yardım etti. Oyuncularınmücadelesiyle, Sergen hoca ile,teknik kadro ile, çalışanlarımızlabiz bu şampiyonluğu hak ettik.Hepsinin emekleriyle buraya geldik.Kazanmaya devam etmek istiyoruz.Devam edeceğiz, alıştık artıkinşallah. Şampiyonluk çok güzel vefarklı bir şey. Pandemide bu şampiyonluğundeğeri çok fazla. Kulübüayakta tutmaya çalışırken futboltakımımızı şampiyon yapmak çoközel" şeklinde konuştu.
17-18-19... BÖYLE DEVAM EDECEĞİZ ŞAMPİYONLUĞA hep inandığını da vurgulayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ben, bu işin başından beri şampiyon olacağımızı söyleyen ilk ve tek isimdim. Bugün (dün) 16. şampiyonluğu aldık. Artık 17-18- 19 devam edeceğiz. Karşılaşmanın son 10 dakikasında dışarıya çıktım, izleyemedim mücadeleyi. Sadece saate baktım. Sergen hocaya ve futbolculara teşekkür ediyorum. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Karım da çok sıkıntı çekti, ona da teşekkür ediyorum. Bana emek veren ve Beşiktaş'a destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.