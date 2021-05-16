Tüm zorlukları aştık sonuna kadar hak ettik

MAÇ sonrası sahaya inip futbolcularının sevincine katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, çok mutluydu. Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Başkan Çebi,şeklinde konuştu.hep inandığını da vurgulayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ben, bu işin başından beri şampiyon olacağımızı söyleyen ilk ve tek isimdim. Bugün (dün) 16. şampiyonluğu aldık. Artık 17-18- 19 devam edeceğiz. Karşılaşmanın son 10 dakikasında dışarıya çıktım, izleyemedim mücadeleyi. Sadece saate baktım. Sergen hocaya ve futbolculara teşekkür ediyorum. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Karım da çok sıkıntı çekti, ona da teşekkür ediyorum. Bana emek veren ve Beşiktaş'a destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.