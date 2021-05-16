Yine hasret yine hüsran var

Sivasspor mağlubiyetiyle sönen umutlarını canlandırmak,Kayserispor karşısına çıktı. Ancak Sivasspor maçındaki etkisiz ve ruhsuz görüntü sürdü.baskın olacağına, Kayserispor ikili mücadele kazanan ve pozisyona giren taraftı. 18. dakikadaki hızlı atakta Pedro Henrique ile öne geçen sarı-kırmızılıların direnci iyiden iyiye arttı.boyu sert oyunu bırakmayan Kayserispor, ikinci yarıda bu sertlik yüzünden az daha korkulu rüya görecekti. Serdar'ın çekilmesiyle kazanılan penaltıyıKayserispor, çok net 4 pozisyondan yararlanamadı. Fenerbahçe ise baskı yapmaya çalışan taraftı ve bunun da sonucunu Valencia (pen.) ve Serdar Aziz'in golleriyle aldı. 2 sezon aradan sonra ligi ilk 3 içinde bitirdi.devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi Samuel, çok üzgün olduklarını söyledi. Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için şampiyonluk dışındaki hiçbir durum başarı olarak kabul edilemez" dedi. Şampiyon olmak için her şeyi yapmaya çalıştıklarını ancak başaramadıklarını belirten yıldız futbolcu,ifadelerini kullandı. Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla 18 maça çıkan Osayi, sezonu 1 gol ve 1 asistle tamamladı.sezon başı renklerine kattığı Dimitris Pelkas, zor bir maç çıkardıklarını ifade etti. Değişik bir sezon geçirdiklerini belirtip şunları söyledi: "Kazanmamız gereken en kritik maçı (Sivas) kazanamadık.İçeride çok fazla maç kaybettik, bu puan kayıplarıyla ligde şampiyon olamadık."3 HAZIRAN 2018 tarihinde 3 yıllığına Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, görev süresindeki son deplasmanı için Kayseri'deydi. İlk sezonunda 15 transfer yapıp 6. olan, ikinci sezonda 17 transferle 7.'lık yaşayan 3. yılında da 20 transferle 3. sırada ligi bitiren Koç, yeniden aday olup olmayacağını bu hafta içinde açıklayacak. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Kayseri maçıyla görev süresini tamamladı. Belözoğlu, 1 yıl daha Fenerbahçe'de teknik adam olarak görev almayı istiyor. Futbolcular Gökhan Gönül, Cisse, Harun Tekin ve Oytun Özdoğan da 1 Haziran tarihi itibariyle resmen serbest kalacak. Ancak Cisse, Gökhan ve Harun'un sözleşmelerinde Fenerbahçe'nin kullanabileceği 1 yıllık opsiyonlar bulunuyor. Futbolcuların geleceklerine seçim sonrası karar verilecek.SÜPER Lig'de son maçını 12 Nisan'da G.Antep'e karşı oynayan, 17 Nisan'daki idmanda sağ el bileği kırılan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır dün eldivenlerine kavuştu. Şenol Güneş tarafından EURO 2020'nin 30 kişilik aday kadrosuna davet alan 23 yaşındaki kaleci, 27 gün aradan sonra kalesine geçti.Valencia bu sezon 12. golünü attı. Serdar'ın golünde de asisti yaptı. Son 8 gole doğrudan katkı verdi. (5 gol-3 asist)Bu sezon 3 penaltıyı gole çeviren Sosa, Kayseri'de kaleci Doğan'ı geçemedi. Kariyerinde 3. kez penaltı kaçırdı.