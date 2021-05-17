Atiba'dan kupa sözleri! "Harika bitirmek istiyoruz"

Hutchinson, ihtiyaç olması halinde "10 numara" mevkisinde oynayıp oynamayacağını sorulması üzerine, orjinal mevkisi olmamasına rağmen istendiği takdirde bunu sorgulamayacağını, elinden geleni yapacağını kaydetti.

Final maçlarını görev almanın kendisini her zaman heyecanlandırdığını bildiren Hutchinson, "Çifte kupa fikri heyecan verici." dedi.

Hutchinson taraftarların kendisinin heykelini yaptırma düşüncesinin onların takdiri olduğunu belirterek, "Yarın kazanmamız gereken bir maç var, elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.