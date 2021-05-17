Avcı: Şampiyon olacak inancım ve heyecanım var

Teknik Direktörü Abdullah Avcı medyaya sezon değerlendirmesi yaptı. Göreve geldikten sonra iyi bir performans çizdiklerini ve bir de kupa aldıklarını söyleyen Avcı, "Geldiğimiz nokta iyi ama yeterli değil. Bu takımın üzerine koyacak takviyeler yapacağız. Transferde 5-6 oyuncu alacağız. Benim şampiyon olabilecek inancım ve heyecanım var.(Sörloth ile ilgili soruya verdiği cevap) Sörloth'u istemez miyim, devre arasında başkanla sohbet ederken 'Oynamıyor, gelsin takımına yardımcı olsun' demiştim. Keşke olsa. O sürece bakacağız. Trondsen de cebimizde, inşallah iyi bir joker çıkacak diye bekliyorum" dedi.Trabzonspor'un birkaç maç hariç rakiplerine hep oyun üstünlüğü kurduğunu da belirten Abdullah Avcı, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacaklarını söyledi. Avcı "Toplandıktan sonra bir hafta süreyle Trabzon'dayız. Ölçümler yapılacak, muayeneler olacak. Sonra da TFF'nin Riva'daki tesislerinde kampa gireceğiz bir aksilik çıkmazsa. Beşiktaş kupayı alırsa 5 Ağustos'ta, alamazsa 22 Temmuz'da Avrupa kupası maçı oynayacağız" ifadelerini kullandı.