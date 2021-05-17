Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avcı: Şampiyon olacak inancım ve heyecanım var
Giriş Tarihi: 17.5.2021

Avcı: Şampiyon olacak inancım ve heyecanım var

Avcı: Şampiyon olacak inancım ve heyecanım var
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı medyaya sezon değerlendirmesi yaptı. Göreve geldikten sonra iyi bir performans çizdiklerini ve bir de kupa aldıklarını söyleyen Avcı, "Geldiğimiz nokta iyi ama yeterli değil. Bu takımın üzerine koyacak takviyeler yapacağız. Transferde 5-6 oyuncu alacağız. Benim şampiyon olabilecek inancım ve heyecanım var. Şampiyonluk tecrübe ister, biz de tecrübeli oyuncular alacağız. (Sörloth ile ilgili soruya verdiği cevap) Sörloth'u istemez miyim, devre arasında başkanla sohbet ederken 'Oynamıyor, gelsin takımına yardımcı olsun' demiştim. Keşke olsa. O sürece bakacağız. Trondsen de cebimizde, inşallah iyi bir joker çıkacak diye bekliyorum" dedi.

RİVA'DA KAMP YAPACAĞIZ
Trabzonspor'un birkaç maç hariç rakiplerine hep oyun üstünlüğü kurduğunu da belirten Abdullah Avcı, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacaklarını söyledi. Avcı "Toplandıktan sonra bir hafta süreyle Trabzon'dayız. Ölçümler yapılacak, muayeneler olacak. Sonra da TFF'nin Riva'daki tesislerinde kampa gireceğiz bir aksilik çıkmazsa. Beşiktaş kupayı alırsa 5 Ağustos'ta, alamazsa 22 Temmuz'da Avrupa kupası maçı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İçişleri Bakanlığı genelgesi ve sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika: Normalleşme ne zaman, 17 Mayıs yarın sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika: Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu sonrasında olay sözler! 'Galatasaray kaybetti çünkü...'
Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 36 ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor...
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 16 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum
Bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri!
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı! Kademeli normalleşmede sokağa çıkma yasağı saatleri yeniden düzenlendi
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yeni sokağa çıkma yasağı saatleri: Normalleşme ne zaman, yasaklar kalktı mı?
Son dakika: İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Filistin açıklaması! BMGK İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenmezse...
Son dakika: Lucescu Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a gelişinin arka planını anlattı! "Benim sayemde..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcı: Şampiyon olacak inancım ve heyecanım var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA